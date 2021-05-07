就是明天！5大必逛好朋友生活節理由　7小時群星輪唱、好禮大放送　快來一起城市微旅行

▲《ETtoday新聞雲》年度盛事「2021東東森森好朋友生活節」明（8）日登場！必逛五大理由搶鮮報你知。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晟彥／綜合報導

就是明天！2021東東森森好朋友生活節將在5月8日11:00於新北市民廣場熱鬧登場，在慶祝母親節之前，就帶著家人出來踏青、或是跟著三五好友來這Chill一波吧！但到底好朋友生活節有什麼魅力，讓每年只要一登場就會人數爆棚呢？在這邊就來告訴你「2021東東森森好朋友生活節」必逛5大理由，讓你事先做好功課，一到現場就能馬上找到目標，一起度過愉快週末！

群星閃耀嗨翻天！玖壹壹、告五人、高爾宣輪番開唱

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生活節就是要有音樂！從11點開始在主舞台區就將會有聲林之王、料理之王選手上場與粉絲同樂，接著包括告五人、李佳薇、高爾軒、蕭煌奇、草屯囝仔都將輪番開唱，帶給所有民眾一個難忘下午，最後則由人氣團體玖壹壹壓軸登場，待著大家「來個繃繃」，結束7小時不間斷歌唱舞台。

▼主舞台歌手演出時間（僅供參考，實際依照當天活動表為準）。

闖關拿好禮！品牌攤位等你來挑戰

還不知道有哪些必玩攤位嗎？別擔心，只要事先下載好新聞雲App，當天11:00就會出現闖關攻略，由品牌攤位帶來各種挑戰關卡，只要破關就可以獲得豐厚大禮！想知道有哪些攤位已經做好準備，等待大家大駕光臨嗎？快下載好新聞雲App就能在明天第一時間搶得先機！

東森農場X料理之王聯名料理包搶先拿！早鳥專屬小確幸

如果已經在新聞雲App進行早鳥報名的民眾，可以在5月8日下午15:00前於大會服務台旁的早鳥好禮區領取「東森農場X料理之王聯名料理包」。聯名料理包是與《料理之王》第一季獲獎選手共同聯名、攜手東森農場將最新鮮在地的食材集合出來的精華，預定將於5月11日販售的商品將讓民眾能搶先領取，是只有早鳥報名才能享受到的專屬福利。

▼早鳥專屬小確幸！東森農場X料理之王聯名料理包等你拿。（資料照／記者徐文彬攝）

好逛好買好Chill！多樣文創市集逛到你眼花撩亂

出來參加生活節當然要買爆！現場設置有許多品牌市集包括大金、利百代、美顏社、東森寵物雲等等，讓你不怕沒地方逛，還有各種文創小攤也會在現場出現，千萬要小心，因為不小心荷包就準備大失血囉！

▼文創市集等你來逛！（資料照／記者屠惠剛攝）

萌寵用品、零食都在這！東東森森登場與民同樂

最受毛小孩爸媽歡迎的「東森寵物雲」攤位也將在好朋友生活節設攤，現場只要加入會員就能獲得好禮3重送，現在還有各種用具、寵物零食下殺折扣，保證讓大家看到難得一見的折扣。此外，東森寵物雲的吉祥物人偶「東東」和「森森」，將和大家再次見面，「東東」帶著小鳥嗶嗶、「森森」帶著小魚啵啵，攜手引導民眾一起逛盡東東森森好朋友生活節的萌寵市集。

▲東森寵物雲吉祥物東東、森森。（資料照／記者呂欣潞攝）

看完了必逛5大理由你還在等什麼，快準備好隨身行李，明天相揪新北市民廣場見，就算不能到場的朋友也別擔心，《ETtoday新聞雲》準備了線上直播等你一起與我們雲端同樂！

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防疫須知：

敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩，並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒，體溫若超過37.5°C者，須配合至場外區休息，並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食，並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃，敬請各位參加的民眾配合，安心防疫，才能玩得開心又放心喔！

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/