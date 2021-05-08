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「Today is my day」Podcast主持群登場！　粉絲見到真人歡呼嗨翻

▲▼2021東東森森好朋友生活節,ET好朋友見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲Podcast主持群現身2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者李毓康攝）

記者呂欣潞／新北報導

 《ETtoday新聞雲》自2020年10月底進軍Podcast，由記者、小編及編輯組成「Today is my day」Podcast節目，就衝進KKbox年度百大排行！今（8日）「2021東東森森好朋友生活節」盛大登場，主持群也來到現場辦起粉絲見面會，和大家一起聊聊天，創造更多「Today」的回憶。

▲「Today is my day」Podcast主持群登場！　粉絲見到真人歡呼嗨翻。（圖／記者黃子瑀攝）

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▲Podcast主持群辦起小小粉絲見面會。（圖／記者黃子瑀攝）

「Today is my day」Podcast節目廣受粉絲歡迎，其中《我在案發現場》、《八年級生》、《尚恩帶你上車》、《宇宙人外信》、《有點毛毛的》主持群，前來2021東東森森好朋友生活節和大家相見歡。主持群上台大聊Podcast日常，透過聲音帶給聽眾不同的感受，難得一見盛事嗨翻全場，現場粉絲「見到真人」忍不住歡呼！

▲「Today is my day」Podcast主持群登場！　粉絲見到真人歡呼嗨翻。（圖／記者黃子瑀攝）

▲不少粉絲看到主持群興奮歡呼。（圖／記者黃子瑀攝）

令人興奮的是，「Today is my day」Podcast也在2021東東森森好朋友生活節設置攤位，舉辦「#我是播客」限定活動，歡迎現場粉絲戴上耳機、試用專業的錄音設備及麥克風，錄下專屬自己的珍貴話語，也能告訴主持人最深刻的集數、之後想聽什麼話題，您的聲音就有可能在Today is my day播放喔。

▲「Today is my day」Podcast主持群登場！　粉絲見到真人歡呼嗨翻。（圖／記者黃子瑀攝）

▲《我在案發現場》主持人豐德和粉絲一起聊天。（圖／記者黃子瑀攝）

▲「Today is my day」Podcast主持群登場！　粉絲見到真人歡呼嗨翻。（圖／記者黃子瑀攝）

▲《八年級生》主持人控ㄅ示範錄音。（圖／記者黃子瑀攝）

真實犯罪類型節目《我在案發現場》，邀請偵辦員警及資深記者聊台灣知名社會案件，深受聽眾喜愛，於Apple Podcast及Spotify、KKbox皆排名全台前30名。其他節目也是年輕人喜愛的節目類型，包含房產、汽車、語文學習及寵物等內容；近期推出的《小編沒收工》由晚班小編清晨錄製，每週一到週五早上帶給聽眾10分鐘熱門話題，讓大家通勤路上不無聊，掌握網路議題才能跟同學、同事有話聊！

▲▼ETtoday Podcast有各類型節目及豐富內容。（圖／ETtoday）

▲ETtoday Podcast有各類型節目及豐富內容。（圖／ETtoday）

■ 「Today is my day」Podcast

►《小編沒收工》每早給你熱門話題10分鐘
http://bit.ly/37PxcUK

►聽《我在案發現場》聲歷其境真實犯罪
https://bit.ly/3rhJfl5

►什麼！Podcast《八年級生》你還沒聽過
http://bit.ly/3elBZ4v

►聽Podcast《地產詹哥老實說》搞懂房產
https://bit.ly/2YHoTp3

►《尚恩帶你上車》買車開車玩車都好聽
https://bit.ly/3atsmhu

►聽《宇宙人外信》聊時事學英日韓語
https://bit.ly/31aNSlU

►邊陪主子玩耍邊聽《有點毛毛的》
http://bit.ly/3pTcvgD

►《痛痛飛走了》解決你的身心痛點
https://bit.ly/3ntZmez

►歷史聽他《譚兵讀武》
https://bit.ly/3quKIVa

■ 2021東東森森好朋友生活節
時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.
地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■防疫須知：
敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩，並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒，體溫若超過37.5°C者，須配合至場外區休息，並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食，並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃，敬請各位參加的民眾配合，安心防疫，才能玩得開心又放心喔！

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

▼更多精彩內容。

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