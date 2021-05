「Today is my day」Podcast主持群登場！　粉絲見到真人歡呼嗨翻

▲Podcast主持群現身2021東東森森好朋友生活節。(圖/記者李毓康攝)

記者呂欣潞/新北報導

《ETtoday新聞雲》自2020年10月底進軍Podcast,由記者、小編及編輯組成「Today is my day」Podcast節目,就衝進KKbox年度百大排行!今(8日)「2021東東森森好朋友生活節」盛大登場,主持群也來到現場辦起粉絲見面會,和大家一起聊聊天,創造更多「Today」的回憶。





▲Podcast主持群辦起小小粉絲見面會。(圖/記者黃子瑀攝)

「Today is my day」Podcast節目廣受粉絲歡迎,其中《我在案發現場》、《八年級生》、《尚恩帶你上車》、《宇宙人外信》、《有點毛毛的》主持群,前來2021東東森森好朋友生活節和大家相見歡。主持群上台大聊Podcast日常,透過聲音帶給聽眾不同的感受,難得一見盛事嗨翻全場,現場粉絲「見到真人」忍不住歡呼!

▲不少粉絲看到主持群興奮歡呼。(圖/記者黃子瑀攝)

令人興奮的是,「Today is my day」Podcast也在2021東東森森好朋友生活節設置攤位,舉辦「#我是播客」限定活動,歡迎現場粉絲戴上耳機、試用專業的錄音設備及麥克風,錄下專屬自己的珍貴話語,也能告訴主持人最深刻的集數、之後想聽什麼話題,您的聲音就有可能在Today is my day播放喔。

▲《我在案發現場》主持人豐德和粉絲一起聊天。(圖/記者黃子瑀攝)

▲《八年級生》主持人控ㄅ示範錄音。(圖/記者黃子瑀攝)

真實犯罪類型節目《我在案發現場》,邀請偵辦員警及資深記者聊台灣知名社會案件,深受聽眾喜愛,於Apple Podcast及Spotify、KKbox皆排名全台前30名。其他節目也是年輕人喜愛的節目類型,包含房產、汽車、語文學習及寵物等內容;近期推出的《小編沒收工》由晚班小編清晨錄製,每週一到週五早上帶給聽眾10分鐘熱門話題,讓大家通勤路上不無聊,掌握網路議題才能跟同學、同事有話聊!

▲ETtoday Podcast有各類型節目及豐富內容。(圖/ETtoday)

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間:2021年5月8日(六)11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點:新北市民廣場(220新北市板橋區中山路一段161號),新北市政府前

■防疫須知:

敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩,並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒,體溫若超過37.5°C者,須配合至場外區休息,並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食,並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃,敬請各位參加的民眾配合,安心防疫,才能玩得開心又放心喔!

■ 活動官網:https://events.ettoday.net/picnic2021/

