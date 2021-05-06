劉冠軍投共偷2億洩密　國安局再追加「投敵罪」最重處死刑

▲現任國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國安局前上校出納組長劉冠軍，管理機密外交帳戶，從中偷走近2億元公款；隨後於2000年犯行曝光，他趁約談前潛逃大陸。對此，國安局近期發現，他出境後竟把機密文件交給中共。在今年2月國安局再增列「投敵」等罪函送，高檢署4月發布通緝。

劉冠軍過去在擔任國安局出納組長期間，管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶。但他卻利用職務之便，從中偷走近2億元公款。

在劉冠軍潛逃2年後，有媒體突然爆出我國的「奉天」、「當陽」與「明德」等3機密外交專案文件。

最近，國安局重新檢視兩者關連，驚覺外洩的極機密與絕對機密的文件上，竟有劉冠軍辦公室專屬的影印機浮水印代號「ET28」，顯見他攜帶機密文件正、影本投共。因此，在今年2月國安局再增列「投敵」等罪函送，高檢署4月發布通緝，最重可處死刑。

對此，國安局6日表示，劉冠軍因侵占鉅額公款等犯行，而於2000年間潛逃至中國前，已由台灣士林地方檢察署通緝在案。經蒐集有關事證，認其另涉有陸海空軍刑法第24條第1項「投敵罪」等罪嫌，依法向台灣高等檢察署告發，案經該署偵處後發布通緝。

國安局強調，劉冠軍涉犯外患等罪，嚴重影響情報工作，危害國家安全甚鉅，國安局尊重檢方各項偵處作為。