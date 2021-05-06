報稅季撿便宜！泡麵、零食即期品只賣10元　盒損福利品下殺6折起

▲東森購物慶祝母親節主打「啾愛妳」活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

5月不只歡慶母親節，也是報稅季，電商平台最近推出優惠活動一波接著一波，想挑選禮物送媽媽或入手明星夯品，可以趁這波檔期回饋買起來之外，另有6折起福利品、10元起即期品可以搶，撿便宜補貼大失血的荷包。

東森購物現正主打「啾愛妳」母親節活動，至5/11止推出多重超值好禮，全館優惠最低3折起，並首推滿額送獻禮，消費滿額最高回饋9,488，還有機會抽陶板屋、夏慕尼鐵板燒餐券；單筆消費滿520元，可抽獎一次，獎品包含三洋空氣清淨機、日本TWINBIRD美型蒸氣掛燙機及Dyson無線吸塵器，5/1～5/11再加碼，累積消費登記最高抽5萬元提貨券。母親節當天，LINE購物LINE POINTS限時享3～10%不等回饋，指定銀行還有最高回饋12%。

Yahoo奇摩超級商城即日起至5/16推出「12週年慶超愛獻」活動，祭出明星夯品下殺3折起，如Gap棉質運動V領短袖T恤特價348元、Nike Wmns Air Max 98 SE氣墊復古慢跑鞋特價1,980元；超贈點最高88%及LINE POINTS最高50%點數回饋，Google Nest mini2入手價400元有找、KIEHL'S金盞花精華化妝水百元即可入手；此外，5/10～5/12消費滿99元享限量全家超取免運優惠，5/5～5/16下單不限金額加碼再抽PS5與唐氏基金會「愛不囉唆公益蜂蜜蛋糕」。

▲Yahoo奇摩超級商城12週年推出4大好康。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

▲蝦皮購物打造「蝦皮誠實節」，補貼消費者荷包大失血的5月報稅季。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物5/7～5/9推出「誠實專區」，福利品全面下殺6折起，法國特福溫控舒肥萬用鍋原價4,980元，特價2,990元、Coway加護抗敏空氣清淨機原價9,900元，則只要5,990元，再祭即期品10元瘋搶，包括台酒三杯雞風味乾麵、白家重慶酸辣粉、印尼GAGA 100泡麵、樂事經典原味洋芋片、繽紛樂威化巧克力、Bento泰國超味魷魚、巧克力芭比球蝦皮購物，通通只要10元，韓國八道泡菜先生的手作泡菜湯麵更只賣9元。

另再加碼全區99元免運，原價299元的SMILE史邁爾保險套，下殺99元；原價800元的星球工坊爆米花買2送20特惠組，只要299元；台灣淨新成人口罩不分顏色，最低下殺99元，一個口罩只要2塊，買1盒再享免運。