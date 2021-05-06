里港警結合義交　蛋糕＋康乃馨祝阿嬤母親節快樂…叮嚀遠離內輪差

▲里港警分局交通組結合義交送社區阿嬤康乃馨、蛋糕，祝母親節快樂，提醒注意交安 。（圖／里港警分局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

母親節到來，里港警分局的義交們結合里港警分局交通組，於6早上前往高樹鄉舊庄社區，舉辦了關懷耆老與長者同樂的社區服務活動，提前為社區阿嬤們慶祝母親節，現場備有水果及蛋糕等餐點來犒賞辛苦的媽媽們，並贈送她們康乃馨及小禮物，讓阿嬤們的樂開懷，場面很溫馨。

▲▼交安宣導、吹薩克斯風與阿嬤們同樂。

里港警分局義交說，媽媽們一整年、每天張羅著家裡的大小事，尤其是農村的媽媽們，不僅一手包辦家裡的各項雜物；拉拔一群嗷嗷待哺的孩子；還要幫忙田裡插秧播種，鄉村的母親們甚至因不記得自己的生日而無從犒賞自己，決定結合交通組在今年母親節前夕提前慰問轄內的母親們。

6日到高樹鄉舊庄社區，義交們表演拿手的薩克斯風樂曲，並請里港分局交通組針對「切莫無照駕駛」、「騎乘機車要戴安全帽」、「外出應著亮色衣物」等再度提醒交通安全議題。

尤其高齡長者使用電動車、醫療用電動代步車作為代步工具多，車輛行駛在道路上往往缺乏警覺性與危機意識，在大型車旁行駛以為大車駕駛看得到自己，實際上大型車視野死角特別多，在轉彎時產生內輪差更加危險，提醒她們看見大型車務必保持安全距離。另針對老年人常見的安全問題做反詐騙、婦幼人身安全保護作宣導，以達預防犯罪的效果。

分局長楊龍祥表示，高齡者事故多發生於晨間外出運動或買菜途中，為提升高齡長者安全過馬路觀念，里港警方藉由這次活動，不僅表揚模範母親，更舉辦交通安全宣導，期盼提高加強高齡長者「自我防禦」觀念。

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