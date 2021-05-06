快訊／方姓美髮師「確認酒駕」！檢掌握事證：已達不能安全駕駛程度

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市方姓美髮師（30歲）昨凌晨酒後駕車撞斃資深媒體人黃暐瀚母親，方男在肇事後還轉身前往超商買啤酒喝，意圖混淆警方調查、規避刑責。今台中地檢署召開記者會說明，表示檢警經過深入調查，掌握了相關的人證、物證，確定方男在開車前就已有喝酒，且已達到「不能安全駕駛」程度，加上方男肇事後的種種行為，令檢方認為其有滅證、並與其他人證串證可能，因此向法院聲請羈押，並於今日清晨5時許獲准；另針對方男是否涉嫌吸毒，檢方則表示還在深入釐清中。

▲台中地檢署閲檢察官卓俊忠今召開記者會說明調查進度。（圖／記者鄧木卿攝）

台中地檢襄閲檢察官卓俊忠指出，方男涉嫌酒駕致死罪，是本刑最輕3年以上、10年以下之罪責，且方男在肇事後第一時間還購買啤酒飲用，意圖藉此混淆酒測值、擾亂警方偵辦，但檢警經過深入調查後，掌握了相關人證、物證，確認方男在肇事前就有喝酒，確實有「酒駕」行為，且已達到「不能安全駕駛」程度。

卓俊忠表示，依方男肇事後的態度、舉動來看，檢方研判他有滅證、與其他人證串證的可能，為了更清楚地進一步調查、給社會明確交代，也為了避免酒駕者存有僥倖心理，認為可以逃避司法查緝，因此向法院聲請羈押禁見，並獲法官裁准。

另一方面，針對方男車內被起出毒品一事，卓俊忠則說，目前這部分檢方還在深入調查，將會採集相關檢體，確認方男是否有吸毒；同時也會請相關單位檢視現場扣得的物品，了解相關內容成分究竟為何。

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