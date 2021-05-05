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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我當主席或許有失職」　蔡英文感性喊話：若黨被傷害我們也都沒了

▲民進黨主席蔡英文與林錫耀秘書長會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文於中常會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對近期「黑道入黨」的爭議，兼任民進黨主席的總統蔡英文5日除了在中常會後公開表達歉意之外，據與會人士轉述，她也在會中感性談話，坦言或許是她擔任主席有失職的地方，但希望這是重要提醒，「如果這個黨被傷害了，我們也都沒有了」。

對於近期黑道入黨的爭議，蔡英文在中常會後罕見到中央黨部10樓的記者室發表談話。她在談話中除了向支持者道歉之外，也要求民進黨秘書長林錫耀落實排黑條款。

此外，據中常會與會人士轉述，蔡英文在閉門的中常會上還有一段感性的談話，她指出，2018年大敗以後到了2019年總統大選開始以後，民進黨其實是團結的，而且大家也為台灣打了一個2020的選戰，讓民進黨可以繼續執政、立委也過半。

蔡英文認為，這代表民進黨的支持者，對於民進黨是有很大的期待的，而在過去這一年來，民進黨也是維持團結的態勢，且獲得高度支持。

對於最近的黑道事件，蔡英文說，這給外界的第一個印象是：民進黨的老毛病又回來了，大家會去聯想到說，「這是不是黨內不同系統之間的衝突？」

蔡英文提醒黨內同志，黨是大家的共同資產，因此最重要的，就是不要傷害這個黨，如果這個黨被傷害了，我們也都沒有了，所以如果大家在做什麼事情之前，先為這個黨想一想。

蔡英文說，如果只是堅持自己的想法，這個黨其實很脆弱，民進黨好不容易從2018年的敗選，很辛苦地走回來，雖然外界對民進黨的執政有時有不一樣的意見，但總體來講，我們執政是朝正面的方向，選民也給我們很多的支持。

蔡英文強調，如果為了內部的事情去傷害民進黨，傷害執政、傷害台灣未來很重要的關鍵時刻。她認為，大家應該想想彼此的責任，在外部壓力這麼大的情況下，大家團結都來不及了，還要自己傷害自己。

蔡英文說，她覺得或許她擔任主席有失職的地方，但是她還是希望這一次給大家很重要的提醒，同時大家都有責任，台灣的未來，這個黨的未來都在彼此身上，希望過去黨內內部爭議的歷史不要再重演。

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