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WTO最新人事　陸商務副部長張向晨獲任副秘書長

▲▼中國常駐世界貿易組織（WTO）代表團大使張向晨。（圖／翻攝自中國政府網）

▲陸商務副部長張向晨新獲任世貿組織（WTO）副秘書長。（資料圖／翻攝自中國政府網）

記者任以芳／綜合報導

世貿組織（WTO）網站最新資訊，秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）4日宣布4名副秘書長人選，分別是來自美國的艾拉德（Angela Ellard），法國的波岡（Jean-Marie Paugam），哥斯大黎加的龔薩雷茲（Anabel Gonzalez），以及來自大陸商務部副部長張向晨，4人為世貿組織新任副總幹事。

大陸官媒《人民日報》介紹，張向晨在國際貿易領域工作超過30年，曾於2017年至2020年擔任大陸常駐世貿組織代表，對世貿組織、國際貿易談判等相關問題有長期和深入的研究。

資料顯示，張向晨目前是大陸商務部排名第3的副部長，2017至2020年擔任大陸駐WTO代表。他長年參與中國的對外經貿工作，並曾與大陸當年加入WTO的首席談判代表龍永圖共事，長期接觸談判工作。

▲▼中國常駐世貿組織代表張向晨（右）。（圖／翻攝自大陸商務部）

▲陸商務副部長張向晨（右）。（圖／翻攝自大陸商務部）

2018年世貿組織在日內瓦就美國貿易政策審議，時任駐世貿組織大使張向晨曾發言批評美國奉行單邊主義和保護主義政策，並且引用好萊塢超級英雄電影《蜘蛛人》經典台詞向美國喊話。當時，他說，「我記得蜘蛛俠在電影裡說過，『偉大的力量來自偉大的責任。』蜘蛛俠做到了這一點。」引起外界熱烈討論。

世貿組織另外3名新任命的副總幹事分別是美國貿易專家艾拉德（Angela Ellard）、法國常駐世貿組織代表波岡（Jean-Marie Paugam）和哥斯大黎加前外貿部長龔薩雷茲（Anabel Gonzalez）。

伊衛拉向對世貿組織成員表示，「這是該組織歷史上首次出現半數的副總幹事職位由女性擔任的情況。」

據了解，奈及利亞經濟學家伊衛拉3月1日正式就任世貿組織第七任總幹事，任期將持續至2025年8月31日。 她是世貿組織歷史上首位女性總幹事，也是首位來自非洲的總幹事。

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