快訊／國民黨主席7月24日改選　6月3日開放領表先繳1千萬保證金

▲朱立倫、韓國瑜、連勝文、江啟臣。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨5日舉行中常會，通過黨主席選舉作業細則與期程表，根據規劃，6月3、4日開放領表，7、8日正式登記，7月24日投票，參選資格則確定維持入黨須滿一年的「一年條款」規定。黨務人士表示，本週五（7日）就會正式公告主席選舉辦法。

目前角逐黨主席的人選當中，除現任黨主席江啟臣已確定爭取連任之外，台大政治系教授張亞中也表態參加，智庫副董事長連勝文在基層勤走，前主席朱立倫則正評估參選時機，至於高雄市前市長韓國瑜被深藍人士勸進「復出」，但動向依舊不明朗。

根據通過的選舉作業細則及時程表，6月3、4日開放領表，7、8日正式登記，7月24日投票，領表時要繳20萬領表費；登記時則要繳交選舉作業費300萬（過去為200萬元）。前者不退費，後者視實際選舉支用情形多退少補。

此外，為落實黨公職募款責任額收繳，黨中央規劃今年主席選舉與中常委、中央委員、黨代表選舉一致，登記參選時都要預繳第一年募款責任額做參選保證金，其中黨主席責任額為一年1000萬元。

原本黨內盛傳，今年的黨主席選舉作則細則，可能出現「專職黨主席」或「主席不得競選2024年總統」的條款，但此舉恐徒生紛擾，因此草案中並未增訂相關內容。

親江人士透露，江啟臣考量選務中立，已表態投入選戰後會依照過往慣例請假，預計領表結束後隔日，也就是大約在6月5日請假，屆時黨務將交秘書長李乾龍代理。

對於參選人須繳交保證金將提高至1000萬元，相較民進黨主席選舉只要550萬元，身兼中常委的國民黨立委李德維受訪時表示，「這是有錢的執政黨與窮困在野黨的差異」，民進黨執政後，國民黨一直被追殺，黨的經費吃緊，這是沒有辦法中的辦法。