張惇涵：民進黨很負責任　「三接再外推」對藻礁保護95分

▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

經濟部3日提出「三接再外推方案」，將工業港再外推455公尺、離岸1.2公里，預計工期延後2年半，於2025年6月供氣，預算則增加150億元。對此，總統府發言人張惇涵5日表示，民進黨立場很簡單也很負責任，該案規劃21公頃外海填區不填、不浚挖、不破壞水底礁體，雖不是滿分100分，或許也做到95分了。

張惇涵5日在臉書透露，今早他向總統蔡英文報告時，被問及是否有許多網友對「三接再外推方案」有不同意見？他則向對方表示，「確實有些網友覺得，何必再提外推方案，現行的方案已經縮小了九成面積，再外推方案要增加150億預算，時程還要延後兩年半」，但他能夠充分理解這樣的想法，並且在這段時間，也有許多朋友強力表達了對原本23公頃方案的支持。

張惇涵寫道，要請大家能夠理解，作為執政黨，民進黨必須負起責任，執政不可能盡如人意，但他們要盡力做到更好，這是他們有別於其他政黨之處；接著，他用滿分100分評估認為，如果說，馬政府的232公頃方案對藻礁的保護是0分，那麼蔡政府縮小了9成開發面積，23公頃、迴避潮間帶藻礁的方案，也許對很多人來說，已經是90分了。

「但如果90分還沒辦法讓所有人滿意，作為執政黨，我們當然有責任做得更多，但我們提出的再外推455公尺方案，21公頃外海填區不填、不浚挖、不破壞水底礁體。再外推方案固然不是100分，或許也做到95分了。」張惇涵如此表示。

對於台灣能源轉型規劃，張惇涵指出，從2016年至2026年，民進黨預計除役25座發電機機組，其中，除役的核能、燃煤、燃油的裝置容量總共是1179萬瓩，這些機組的發電量到了2025、2026年的時候，預計佔比約25％；換句話說，要補足4分之1的供電缺口，同時處理好台灣經濟成長所帶來的用電量成長挑戰，這些電力的需求，除了加速推動再生能源外，都需要以天然氣發電來補足，因此為了穩定供電及提供必要的天然氣，台灣不能沒有三接。

張惇涵表示，這段期間，蔡英文和行政院長蘇貞昌等人都親自召開多次會議，也密集交換意見，而行政院各部會針對社會各界提出的各種方案，一項一項進行盤點，預算的可行性一再精算、供電的穩定性一再精算、影響的時程也一再精算。

「作為一個負責任的執政黨，必須回應保護藻礁的訴求，但非核、減煤、減空污是我們的責任，維持供電穩定、維持區域電力均衡，也是我們的責任，即使再外推方案必須付出預算與時間的成本，但已經是對能源轉型影響最小、 #對藻礁保護更多 的方案。」

張惇涵強調，非核家園和能源轉型是民進黨對於理想的堅持，再外推方案是理想與現實間的務實負責，民進黨政府不是鐵板一塊，我們對理想堅持、對責任堅定，民進黨政府一點都不軟弱。

張惇涵表示，他當然知道藻礁公投發起方不會支持此方案，也理解他們的立場；然而，這段期間，府院黨等都一直努力跟社會各界溝通；有非常多朋友在努力奔走，希望在三接與藻礁間尋找更好的平衡點，也有很多朋友支持政府既有的能源轉型政策。「但我相信，絕大多數的人不希望回到0分，絕大多數的人也不希望保護藻礁與能源轉型雙輸。」

▼張惇涵5日發文籲民眾支持「三接再外推方案」。（點圖可放大／翻攝自Facebook／張惇涵）