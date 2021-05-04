行政院推替代方案...三接還是要蓋　蔡壁如：雙輸！已造成社會撕裂

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院公布三接外推方案，規畫將工業港外推455公尺，完工期預計延2年半，預算增加150億元。對此，民眾黨立委蔡壁如痛批，行政院自認三接外推方案是雙贏，實際上已經造成社會撕裂，這是雙輸方案，要求行政院停止三接各種活動，等到藻礁公投通過後，用兩年的時間跟社會深度溝通。

有7600年歷史的大潭藻礁，是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸。環團為了防止中油在當地興建第三座液化天然氣接收站，發起珍愛藻礁公投。行政院3日提出的替代方案，將工業港外推455公尺、離岸1.2公里，不過藻礁公投推動聯盟仍不買單，呼籲蔡英文政府立即停工。

蔡壁如則指出，民眾黨舉辦能源轉型座談會，提出三接不接、核四不重啟不會缺電訴求，行政院能源辦公室、能源局、台電皆表示，三接不接並不會缺電，請執政黨不要再用三接不蓋會缺電恐嚇人民。

蔡壁如說，早在行政院提出替代方案前，她質詢時就向各部會提出替代方案，第一方案是完全遷址台北港或林口港，但政院稱遷址台北港要花11年，但當時環評委員會退回環評程序時，如果政院就提出此替代方案，時程上就不會差那麼久。

其餘替代方案包括三接外推加浮動工業港及替代方案，蔡壁如說，用電大戶要負起缺電的責任，因為電費太便宜，政府應該思考催生節電產業，並加強對民眾宣導節能措施，效仿韓國首爾省下一個核電廠。

蔡壁如表示，政院三接外推方案要延後2年半完工，且要多花150億元，既然如此，請行政單位停止三接各種活動，等藻礁公投通過後，確定藻礁保護下來，行政院可以花這2年時間做環差報告，同時跟社會深度溝通，說不定屆時有更好方案。