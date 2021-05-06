母告別式日期曝！美髮師遭收押禁見　黃暐瀚憔悴回應了

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中方姓美髮師5日凌晨酒駕撞死名嘴黃暐瀚的母親，而方男肇事後還轉身前往超商買啤酒喝，企圖混淆警方調查、規避刑責，檢方5日晚間將他依酒駕致人於死聲請羈押禁見，6日一早法院裁定收押禁見。對此，黃暐瀚表示，一切尊重檢方，全部交由檢警偵辦，他目前正忙著處理母親的後事，將不再發表看法，而黃母告別式也將在5月17日舉行。

▲黃暐瀚母今舉行法會。（圖／記者白珈陽攝）

回顧案情，方男5日凌晨3時許駕車行經台中南區東興路一段、樹義一巷時，高速衝撞70歲的陳姓婦人，拖行50公尺才停下，導致陳婦頭部重創、全身多處骨折身亡，而陳婦事後被證實是名嘴黃暐瀚的母親。

誇張的是，方男肇事後還跑到超商買酒喝，疑似企圖規避酒駕責任，而他事後辯稱，是為了壓驚才去買酒。檢方5日晚間複訊後，認為方男涉嫌酒駕不能安全駕駛而致人於死罪，涉嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，晚間向法院聲請羈押，而法院6日一早裁定收押禁見。

對此，黃暐瀚受訪時表示，一切尊重檢方，而案情部分也全部交由檢警偵辦，他目前正忙著處理母親的後事，將不再發表看法。

▲江啟臣赴黃暐瀚母親靈堂致意。（圖／記者白珈陽翻攝）

另外，黃母6日進行法會，黃暐瀚一家人一早便守候在靈堂前，前立委顏寬恆、前立委黃昭順、立委楊瓊瓔、國民黨主席江啟臣也現身哀悼，而據了解，黃母告別式將在5月17日舉行。此外，江啟臣也表示，將在立法院提案，加重酒駕刑度。

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