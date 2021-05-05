外媒：拜登政府擬修投資禁令　「具解放軍背景」中企可望獲准上市

▲美國司法部。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

川普政府實施安全禁令，阻止「與解放軍有關聯」的中企涉入美國股票與證券交易市場，引發一連串訴訟案。但是，美國司法部律師博森（Joseph Borson）3日表示，拜登政府正在考慮改變此政策，「我們正在思考，如何回應法庭裁決引發的問題」。

《政客》報導，2間中企不服制裁，提出訴訟，爭取重新上市，相關案件在華盛頓特區法庭審理。其中一間企業主張，五角大廈無法證明該公司與解放軍的關聯，已經藉此成功獲取緊急豁免權，而另一間公司也可望近期勝訴。

法官孔特雷拉斯（Rudolph Contreras）詢問，拜登政府是否正在解決川普時代引發的法律問題，而博森回應，有鑑於另間中企也可能獲得豁免權，當局正在衡量，是否需要修改「與解放軍有關企業」的定義與標準。

《政客》也指出，制裁中企引發的訴訟，儼然已成美國司法部日益嚴重的問題，其癥結點起源於國會、行政部門對於如何打擊中國的意見分歧，此情況已經存在數十年。

總部位於華府的「RWR顧問集團」擅長處理中國涉入美國資本市場的議題，其總裁兼執行長羅賓森（Roger Robinson）指出，「這些案例可能被一些人視為先例」，但拜登可以透過行政命令，限制訴訟帶來的影響，若清楚說明禁令運作規則，情況也可能發生劇烈改變。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast