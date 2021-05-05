比爾蓋茲為何離婚？美女律師點出關鍵：財富可貴自由價更高

▲比爾蓋茲（Bill Gates）與梅林達（Melinda Gates）甜蜜同框畫面已成追憶。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

微軟共同創辦人、億萬富豪慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）結縭27年，卻在3日宣布離婚，引發全球矚目。經常處理婚姻案件的美女律師李怡貞對此直言，「通常走到人生這個階段，財富可貴，但自由價更高。孩子都大了，所以可以理所當然的自由了。」

比爾蓋茲和梅琳達於1994年元旦結婚，婚後育有兩女一子，兩人淨資產估計約1270億美元，不過兩人在推特上發表的同一式的聲明中，並未提及資產如何分配，僅請求外界給予隱私，「我們一起養育了三個優秀的孩子長大，並建立了在全球各地營運的基金會，讓所有人能活出一個健康、有建設性的人生。我們仍然對我們的使命保有共同的信仰，並會繼續經營基金會，但已經不認為彼此能在人生的下一個篇章中繼續一起成長。」

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▲比爾蓋茲與梅琳達。（圖／路透）



李怡貞律師則在臉書發文分享律師執業心得，提及結婚27年的比爾蓋茲夫婦離婚了，但看聲明內容至少是好聚好散，「呃，通常走到人生這個階段，財富可貴，但自由價更高。孩子都大了，所以可以理所當然的自由了」。

梅琳達2019年出版自傳《女性的時刻》（The Moment of Lift）曾表示，比爾蓋茲是一個工作狂，他每天工時長長達16小時，很難抽出時間專心陪伴家人，也因此梅琳達曾對媒體透露，婚姻「極難」經營，「我仍記得那些婚姻中無比煎熬的時刻，經常會想『是否還能堅持下去』」，可見2人婚變早有端倪。據美國媒體《TMZ》取得的離婚文件中顯示，兩人早已分居了一段時間，並在協議分居期結束後判決婚姻終止。

▲美女律師李怡貞常在臉書分享執業心得。（圖／翻攝自Facebook／李怡貞）



李怡貞律師認為，兩人財產應該大原則是對分，只是細部分割方法有得斟酌，兩個人的事業應該有很多合作或是交叉持股的部分。她也感嘆，中年離婚正夯，兩人胼手胝足的打拚事業拚博到如此，可惜的是或許是一方或是兩方都已忘初衷，所以無奈劃下句點。「看到新聞總還是覺得有點感嘆... 」。