又是幽浮！神秘光點7秒影片曝…並排快速飛行　目擊者：看了100次

記者張方瑀／綜合報導

美國佛羅里達州居民日前拍到一段疑似幽浮的影片，從短短7秒的畫面可以看到，兩個不明光點並排在夜空中盤旋，且移動速度非常快。拍到影片的居民表示，「我看了大概100遍，截圖再放大，也解釋不清楚這到底是什麼。」

根據《紐約郵報》報導，住在佛州棕櫚海岸（Palm Coast）的富恩特斯（William Fuentes）日前在自家的監視器發現一段奇怪的影片，從曝光的7秒畫面中可以看到，有兩個不明光點在夜空中並行，且快速移動的軌跡完全一模一樣。

富恩特斯表示，「我大概看了100遍，截圖再放大，是無人機、鳥類還是蝙蝠？一切都在腦海裡不斷想像，但最後我還是解釋不清楚這到底是什麼。」

佛州理工學院副教授帕洛泰（Csaba Palotai）則表示，最近美國「大量目擊」幽浮的證據不斷出現，這是個非常迷人的狀態，「大家都希望是外星人，而不是某種自然現象，因為當人們意識到這是自然現象後，它就不再有趣了。」

根據美國國家UFO報告中心（National UFO Reporting Center）統計，截至3月30日為止，美國出現了245起新的疑似幽浮的目擊事件：光是2020年就有7200件目擊，比2019年還要多出1000件。

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