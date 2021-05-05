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咽喉點在這！美軍靠日箝制中國　解放軍1弱點曝：台日潛艦超奢侈

▲▼中國沿海無深水區。（圖／翻攝自Google Earth）

▲中國沿海無深水區。（圖／翻攝自Google Earth）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相菅義偉，4月中在聯合聲明強調「台海和平穩定」的重要性。日媒則指出，對於美國等盟國來說，日本自衛隊最大的作用，就是箝制中國潛艦，因為從地理條件來看，中國缺乏深水海岸線，成為解放軍最大弱點，因此日本可以在解放軍進入淺海時，就立刻進行嚴密監控，甚至在咽喉點攔截。

儘管中國的軍事力量相當強大，但仍有無法克服的先天條件，華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）資深助理研究員舒加特（Tom Shugart）向《日本經濟新聞》表示，「看看中國的潛艦基地，每個都有一部分的淺水區域，他們的潛艦必須通過這些區域，才能抵達深水區下潛。」

透過Google Earth也可以看到，中國的海岸線被一片淺藍色包圍，這代表這片全是淺海區域，這與台灣和日本東海岸的深藍色海域形成鮮明對比。只要潛艦進入深水，就幾乎不可能被發現，而台灣和日本的潛艦都能直接進入深水，這是中國海軍沒有的「奢侈」。

舒加特指出，日本自衛隊最大的作用就是控制海軍咽喉點（chokepoint），「琉球群島有非常多咽喉點，如果自衛隊能結合潛艦跟防禦性佈雷，就能完全防堵解放軍，或許能迫使中國繞過台灣，或是直接將戰場拉至東海，讓日軍和美軍可合作對抗。」

舒加特提到，「日本越是把精力集中在防禦上，不論是利用反艦巡航導彈或是P-3C巡邏機來尋找中國潛艦，都能替美國保留許多軍事資源來進行戰鬥。」

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