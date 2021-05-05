染疫機師、空姐違規去酒吧　華航將開人評會「最慘恐被解僱」

▲華航染疫機師、空服員曾去酒吧聚會，環保局緊急消毒。（圖／北市環保局提供）

記者賴文萱／台北報導

華航確診機師及空服員案1153、案1154在自主管理期間，被查到去餐廳聚餐及酒吧，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，他們在自主健康管理期間有規定不能聚餐、聚會，若違規，將由交通部民航局開罰（1－15萬元）。對此，華航表示，空勤組員如有違反防疫規定者，將召開人評會調查，若屬實將依公司獎懲規定從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解僱。

根據指揮中心公布的公共場所活動史，華航機師及空服員案1153、案1154在可傳染期間，兩人曾一起去松山區南京東路HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，案1153則是還有去民生東路海真私房菜餐廳。指揮中心今更新機師在酒吧活動時間，兩人是在4/29凌晨01:10~03:25，機師則是當天晚上18:30~20:00則是在海真私房菜餐廳。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

華航表示，嚴遵中央疫情指揮中心及民航局規範，空勤組員如有違反防疫規定者，將召開人評會調查，若屬實將依公司獎懲規定從重議處，情節重大者將處以停職、甚至解僱。

華航已再次通告重申，空勤組員必須謹慎遵守民航局所發布的規範，於一般自主健康管理期間遵守相關防疫規定，避免前往人多不易維持社交距離的場所，禁止與他人從事近距離或群聚型活動，嚴格落實防疫。

▲國籍航空公司機組員自主健康管理期間出入場域規定。（圖／民航局）

根據機組員防疫規定，在自主健康管理期間，是被禁止聚餐、聚會，也禁止出入夜店、酒吧等場所。莊人祥今坦言，自主檢康管理有規定不能聚餐，國籍航空機組員入境時，已開立３(採陰) +11天居檢通知單，若於11天自主健康管理期間違規，由交通部民航局開罰（1－15萬元）。

民航局表示，待指揮中心完成疫調後通知，就會展開調查確認是否有違規，若確認違規就會依法開罰。

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