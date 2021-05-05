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LIVE／成功國宅機師一家3口確診　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

華航諾富特案累積28人確診，確診者足跡遍及雙北桃園，疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（5）日下午2點召開例行記者會，由指揮官陳時中主持，說明疫情與防治作為。

昨日最新增加2名華航機組員染疫，分別是1名機師（案1153）以及1名空服員（案1154），值得注意的是，他們在發病前還曾有短暫接觸，機師接檢疫完成的空服員前往運動酒吧，相關感染來源釐清中；案1153機師另一足跡是到餐廳用餐，同桌有一名星宇航空機師也遭到隔離。

為了提高疫苗接種率，國際間研擬推動疫苗假，勞動部建議指揮中心勞工施打新冠肺炎疫苗後僱主可不給薪，但是否另外給補償，疾管署另予考量。關於疫苗假昨日討論定案，預期今日公布。

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另外，據傳有華航機師住在北市成功國宅，一家三口確診後全被帶走，但指揮中心公布的足跡卻未看到國宅地區，引發居民恐慌。指揮中心稍早證實，該機師為案1102，確診的家人已在醫院治療中。對此，預料記者會上也將進一步說明。

案1102是本國籍30多歲機師，4月6日至4月9日曾執勤美國，返台後居家檢疫至4月14日，採檢結果為陰性，在台期間並無症狀；4月19日至4月22日再次執勤至美國，返台後於住家進行居家檢疫，4月24日出現咳嗽、發燒(37.8度)等症狀，4月25日進行期滿前採檢，於26日確診(Ct值18)。

而機師的兒子案1133(未滿5歲)則是4月25日匡列為居家隔離對象，4月29日出現發燒症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於5月1日確診(Ct值18)。機師的女兒案1137(未滿5歲)無疑似症狀，因案1133確診，經評估感染風險，於4月30日由衛生單位安排就醫採檢，於5月2日確診(Ct值26)。等於一家4口已有3人染疫。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

ET快訊
諾富特病毒定序出爐！　旅館人員、水電工7人感染源曝光
華航確診機師、空服員一起在酒吧　活動時間曝光
「疫苗假」來了！　指揮中心今起開放申請
快訊／華航案今無新增　境外移入+7
LIVE／成功國宅機師一家3口確診　陳時中最新說明
北市成功國宅機師一家3口確診！指揮中心證實：隔離治療中
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關鍵字：

陳時中指揮中心新冠肺炎華航諾富特

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