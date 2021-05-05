木工師傅鋸傷手指血流不止　求助安南警開道緊急送醫

▲66歲蘇姓木工師傅，施作不慎遭電鋸鋸傷手指，台南市警三分局警網協助開道送醫，將原本10幾分鐘的車程縮短為3分鐘，讓木工師傅安全就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



66歲蘇姓木工師傅，施作不慎遭電鋸鋸傷手指，求助台南市警三分局警網協助送醫，警方立即開啟巡邏車警示燈、鳴警報器，緊急開道護送，將原本10幾分鐘的車程縮短為3分鐘，讓這位木工師傅安全抵達醫院就醫。

台南市警三分局安中派出所警員林志明、許駿揚及林廉迪，5月4日下午3時許巡邏時，在安南區北安、怡安路口，遇黃姓民眾拍打警車窗求助，稱工廠66歲蘇姓木工師傅，施作時不慎遭電鋸鋸傷手指，需要警方協助緊急開道護送至安南醫院。

警方獲悉原委後，心想若再通知救護車到場再送醫恐會來不及，為爭取送醫時間，即立即開啟巡邏車警示燈、鳴警報器在前方排解車流護送開道，同時提醒其他用路人、車注意禮讓，將原本10幾分鐘的車程縮短為3分鐘，讓這位木工師傅安全抵達安南醫院就醫。

經了解，66歲蘇師傅從事木工活30多年，從沒發生過大事故。4日下午3時左右進行木工施作，不慎鋸傷手指，血不停地往外冒，嚇壞工廠同事，緊急開車送醫治療，所幸半路遇到警察巡邏車停等紅燈，上前拍打車窗裝請求協助開道，才能在最短時間到達醫院進行救治。經院方診斷後，右手食指傷勢較嚴重，經過緊急手術，傷勢復原中。

事後，黃男頻頻向警方道謝，多虧員警及時協助救援，縮短到院路途所需時間，才能讓木工師傅保住手指。三分局表示，警方秉持著為民服務精神，在民眾有困難時以同理心為民服務，並盡其所能給予關懷和協助。警方也呼籲民眾，聽聞救護車或警方蜂鳴器之聲音時，請提高警覺，優先禮讓警消通行，讓交通更順暢，行車更安全。

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