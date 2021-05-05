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社會 社會焦點 保障人權

2歲女兒病到快命危！父急忙攔警車開道　10分鐘趕抵醫院解危機

▲▼ 高雄仁武警協助民眾疾病救護 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子2歲的女兒突然身體極度不適，做父親的攔下員警的巡邏車請求協助開道。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名男子因2歲女兒突然急性腸胃炎發作、症狀明顯，在女兒狀況危急下，男子看到巡邏車經過趕緊上前求助，並向員警表示，自己車上的女兒接近命危，請求警方協助將人儘速送醫，警方了解狀況後，隨即鳴警報器開道，順利將人送抵義大醫院就醫，前後僅花10分鐘就將人送到醫院。

警方指出，當時員警巡邏行經仁雄路團管區前，看到林姓男子將車突然開到巡邏車旁，男子表示他2歲女兒命危，急需緊急送醫院就醫，員警了解狀況後立即開啟警車蜂鳴器、警示燈，把握黃金救援時間，沿途協助開道，10多分鐘就將人送到位在燕巢的義大醫院；也就是說藉由員警開道，將原本10公里約25分鐘的車程縮短到不到一半的時間，讓小女童能及時獲得治療。

▲▼ 高雄仁武警協助民眾疾病救護 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子2歲的女兒突然身體極度不適，做父親的攔下員警的巡邏車請求協助開道。（圖／記者黃子倩翻攝）

經員警隔日致電關心，林姓男子表示他2歲的女兒因為及時送到醫院、目前已出院，經過醫師診斷女兒當天是急性腸胃炎發作、上吐下瀉癱軟無力，為人父母擔心她有意外發生、慌張不已，正當手足無措之際，剛好看到巡邏車在路旁趕緊上前求助，多虧員警的相助，女兒才得順利就醫，男子事後對於警方的協助趕到十分感謝。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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