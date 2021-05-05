方仰寧接北市警局長？　柯文哲「不適宜」：才去台南6個月

▲柯文哲赴北市議會國民黨團說明市府重大政策及優先議法案。（圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

北市警界近期紛擾不斷，由於台北市警察局長陳嘉昌即將於7月退休，外傳台北市長柯文哲屬意找台南市警局長方仰寧接任。對此，柯文哲5日表示，方仰寧去台南市才6個月，他覺得不適宜，且這是警政署的權利，過去對方也從來沒把他放在眼內，更沒有來問過，反正就尊重制度，「人來人往我沒什麼意見」。

柯文哲5日赴台北市議會國民黨團說明市府重大政策及優先議法案，面對近期北市警界紛擾不斷，加上陳嘉昌也即將退休，台北市議員徐弘庭問柯文哲，有無要讓方仰寧來接台北市警局長？柯文哲表示，方仰寧才去台南6個月，自己覺得不適宜。

隨後，柯文哲接受媒體聯訪時，再被詢問方仰寧是否為不錯人選？柯文哲說，警察局長、分局長的任命跟調動，是警政署的權力，過去對方從來沒有把我放在眼內，也沒有來問他，而他態度是尊重制度，因為是一條鞭制度，「人來人往我也沒什麼意見，只是來我們這裡，照我們的規矩辦事，這樣就可以！人選沒有特別意見。」

至於台北市警察局長的人事，柯文哲表示，自己最早當台北市長的時候，前警政署長王卓鈞請他到警政署，並給予符合標準的名單，要柯文哲挑一個，而自己則回說，只要可以做滿4年、不要換人，看來看去就只有邱豐光，後來就再也沒有問過他。