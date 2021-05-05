高雄警飛車追闖紅燈騎士「雙雙摔車」　無照駕駛！8罰單金額曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市5日凌晨發生一起飛車追逐戰，員警發現黃姓男子闖紅燈，便示意他停車，未料黃姓男子催油門加速落跑，行駛過程中還頻頻違規躲避攔查，不料雙方皆摔車掛彩送醫。警方調查，黃姓男子為無照駕駛才躲避攔查，追逐過程中共有8項違規行為，將對他開出共3萬4000多元的罰單。

▲黃姓男子逆性行駛躲避員警攔查。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起車禍就發生在5日凌晨2點20分，鳳山過埤派出所許姓員警當時獨自騎車巡邏，發現一名黃姓男子騎車闖紅燈，因此許姓員警便尾隨在後蒐證伺機攔查，不料黃姓男子卻發現有員警跟在後頭，便一路闖紅燈直行，途中還蛇行、逆向行駛，頻頻違規就為了躲避攔查。

▲黃姓男子從人行道騎到馬上，疑因路面高低差自摔，檢傷時痛到哀號。（圖／記者許宥孺翻攝）

飛車追逐戰從鳳山區中安路一路跟到小港區高鳳路，黃姓男子從人行道騎往道路時，疑似因路面高低落差發生自摔，許姓員警則為了閃避黃男也跟著摔車，雙雙都掛彩。路邊民眾看到有員警受傷，立刻上前協助，並通報110和119。

▲許姓員警為閃躲黃姓男子，也不慎跟著摔車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼許姓員警為閃躲黃姓男子，也不慎跟著摔車，所幸傷勢無礙已返家休息 。（圖／記者許宥孺翻攝）

車禍造成許姓員警臉部、雙手、左腳擦傷，而黃姓男子則是臉部、手腳受擦挫傷，皆送往小港醫院治療，經檢傷後，許姓員警已返家休養，而黃姓男子則是手腕骨折，仍在醫院治療中。

警方調查，黃姓民眾因無照駕駛所以才躲避員警攔查，追逐過程中有闖紅燈、逆向行駛、不服稽查取締、騎乘人行道、蛇行等行為，加上無照駕駛共有8項違規，共開出3萬4000多元的罰單。據了解，無照駕駛受傷部分，保險並不接受理賠，黃姓男子違規行為不僅傷身又傷荷包，這後果恐怕是他料想未及。

▲黃姓男子疑因路面高低差自摔。（圖／記者許宥孺翻攝）

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