阿伯插隊結帳！高雄22歲男拿大鎖K頭　反遭鋸刀「斷指」

記者黃子倩／高雄報導

高雄旗津區驚傳口角糾紛男子手指慘遭砍斷！這起事件發生在2日傍晚5點多，當時22歲的劉姓男子在一家連鎖超市內購物、正準備結帳，結果另一名60歲的陳姓男子疑似沒有注意到劉男，在沒有排隊的狀況下搶著結帳，結果雙方在店內爆發一波口角後，走出店外狹路相逢，劉男持機車大鎖攻擊、陳男則拿起手邊的鋸刀反擊，雙方互毆兩敗俱傷，劉男右手食指慘遭割斷、陳男頭部也遭到重創。

▲兩人（灰衣劉男、綠衣陳男）在超市櫃檯因排隊糾紛起了第一波口角。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方到場時陳男頭部遭對方持機車大鎖攻擊流血受傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起事件發生在2日傍晚5點多，旗津區的一家連鎖超市內，當時先到櫃台的劉男準備結帳，後方來的陳姓男子（綠衣）疑似一時沒注意前方有人、導致插隊，此舉引起劉男不滿，雙方因此在櫃台發生第一波口角衝突。兩人各自結帳後，又再停車場狹路相逢，結果再度爆發口角、進而互毆。

▲▼兩人口角當下，各自持機車大鎖及刀械攻擊。（圖／記者黃子倩翻攝）

這時劉男拿自己的機車大鎖攻擊，陳男頭部因此遭到重創，但他不甘示弱持鋸刀反擊，造成劉男右手食指遭割斷，儘管目前斷指已經接回，但這起衝突發生在人來人往的超市大門口，還是讓路過的民眾受到不小驚嚇。

警方進一步表示，他們獲報到場時雙方已停止攻擊，除了立刻協助雙方分別送醫，也將現場物證扣案並已製作目擊證人筆錄，待雙方傷勢恢復、得以製作警詢筆錄時，移請高雄地檢署偵辦。警方呼籲，遇有糾紛時應理性溝通，避免激怒對方，才不至於衍生後續事端。

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