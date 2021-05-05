不怕聽真話！高雄鴿街訪「眼中的警察」　結果超暖

記者黃子倩／高雄報導

時常能聽到一句話「警察是人民的保母」，高雄新興分局中正三路派出所自行拍攝一部名為「鄉親臉譜」的影片，實地訪問十多位年齡、職業不同的民眾，問問大家：「眼中的警察是怎樣的呢？」一開始負責執行街訪的波麗士大人也擔心碰壁，結果意外獲得很多正面評價，像是街坊的阿姨叔叔異口同聲的說：「（警察）很辛苦！有家庭就像沒家庭一樣」還有人說：「如果我兒子當警察我也會很驕傲」，民眾親口表達對警察的感謝與讚美，讓辛苦的警察同仁如打了強心針一樣，受到不少鼓舞。

▲中正三路派出所自製「鄉親臉譜」影片，街頭訪問不同年齡層的民眾對警察的看法。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

民眾在接受警察訪問時，不僅表達出自身的感謝，還有不少人說：「我如果兒子當警察，我也會很驕傲！」甚至訪問到阿嬤感性的說：「警察抓壞人很辛苦，要是我的小孩當警察，我晚上都（擔心的）睡不著。」除此之外，也有街坊攤販說：「支持警察嚴正執法！希望你們自己保護自己」、「親愛的波麗士大人加油！工作很重要，身體健康也要顧」字字句句都讓警察聽了窩心不已。

中正三路派出所副所長趙翊丞表示：「當初拍這部影片是希望，藉由這個機會更深入瞭解我們這片土地，聽聽那我們生活周遭這些最普通的市井小民們，他們最真實以及最直接的心聲，也期待他們給我們警察同仁正面肯定，在拍攝時也擔心會不會碰壁，不過讓我們感動的是，社會給予我們警察正面回應遠大於我們的期待。」

趙翊丞進一步指出，也透過拍影片的契機，跟民眾有更貼近的接觸，像是有些長輩看到鏡頭以為要上電視，便開始整理起髮型跟遺容，也有些新住民朋友用他們的家鄉話對警察喊出：「加油」，有些國小小朋友他們也表示對警察這份職業的嚮往！透過拍片聽到各行各業對警察的正面評價，讓波麗士大人們都很感動，也認為拍這部影片很值得，對警察形象的提升也有很大助益。

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