導航又闖禍！日籍遊客赴山區賞螢「車卡山路」　警麻繩救援

▲日籍旅客賞螢車卡路中，員警巡邏車綁麻繩拉車助脫困。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

上個月底有民眾到高雄六龜區旅遊，車子卻意外困在往曲積山的山路中，處理的員警擔心意外擴大，立刻趕往現場處理，到場後發現一名68歲的林姓司機駕駛的休旅車右後車輪不慎卡在泥濘中，無論怎樣踩油門，車子都動彈不得，就連車上搭載的日籍乘客一同受困在山上，幸好警方及時伸出援手，用巡邏車綁麻繩的方式將受困車輛拖出，才讓受困的四人順利渡過危機。

警方指出，這起事件發生在上個月28日下午4點多，警方接獲民眾報案指出有車輛受困，卡在往曲積山的山路中，所幸員警到場用巡邏車綁麻繩拖拉的方式，讓受困的一行4人順利脫困！經了解，當天渡邊先生與妻小搭著休旅車式計程車從高雄市區準備到那瑪夏區賞螢，沒想到當日因下雨導致土石較為鬆軟濕滑，加上司機先生對於路況並不熟悉，一路跟著導航指示開，竟一個不小心車輛打滑「卡於路中」，幸好警方及時趕到、協助化解危機。

▲日籍旅客賞螢車卡路中，員警巡邏車綁麻繩拉車助脫困。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步表示，所幸當時前往處理的員警本身也是那瑪夏區的在地居民，對於山區各種突發狀況的排除經驗可說是相當豐富，待員警一到現場，就以自己準備的麻繩綁在巡邏車的拖車鉤上，以「車拉車」的方式，順利將受困車輛拖出泥沼，協助四人安全脫險！

最後渡邊先生等人不斷地向在場的員警表達感謝之意，他們說：「幸虧有警方如此機警的協助，才能讓自己與妻小順利結束這場山中驚魂」而這次的經驗，也讓他們這趟賞螢之旅留下了深刻又難忘的回憶！

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