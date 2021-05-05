黑道風波釀蟑螂之亂　邱毅：台灣政治都是一鍋子爛貨

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

《經濟學人》雜誌報導指台灣是地球最危險的地方，而藍綠近期也因黑道爭議大打口水戰，還有不明人士對高層警方出席餐敘的場合潑蟑螂，重創警察威信。對此，前立委邱毅形容「台灣的政治食物鏈」早已形成，反正都是一鍋子爛貨。

邱毅5日在臉書發文表示，蔣介石在上海時便與黑道關係密切，到了台灣以後也利用黑道執行一些秘密任務，但真正把黑金引入政治的是李登輝。

邱毅說，李登輝當年為鬥爭黨內非主流，對地方派系黑金人物開了方便之門，透過選舉等政治活動，黑道順利洗白，再透過政商勾結發展出黑金政治，台式民主早已背離「選賢與能」的正軌。

邱毅指出，選舉時政治人物要用到黑道，有了黑道就有人場和錢場，選後黑白合作一起撈錢，皆大歡喜。政治人物擔任門神，黑道在檯面包工程、搶採購、經營特種行業，在經過利益分贜以後，政治人物更上層樓，做到立委、部長、院長，甚至成為總統。

邱毅也提到，有人就說過，政治人物白天罵黑道，晚上叫黑道老大。而最近，高階警官餐宴，黑道提著兩大袋，上千隻蟑螂倒在現場，這潛台詞很清楚「你們這些警官都是蟑螂」。甚至預測，接下來一定有人到立法院，到總統府，到行政院，到各部會去倒蟑螂，「蟑螂和黑金人物真的是很相匹配的。」

邱毅表示，台灣的政治食物鏈早已形成，警察管黑道，部長管警察，立委管部長，黑道管立委，誰也別指責誰，反正一鍋子都是爛貨，這才是台灣最危險的生態，也是台式民主最大的笑話！