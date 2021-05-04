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快訊／5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市3日晚間在中山區一家餐廳，舉辦義警餐敘，雙北警局長均應邀到場，但是大廳卻發生「潑蟑」事件，警方漏夜展開追查，最後又在新竹、台北逮捕涉案的4名嫌犯。

▲▼5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市警方4日下午先逮1女，後續又再逮嫌犯。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方調查，位於中山區的鉅星匯在3日晚上7時許，遭曹姓、許姓2名惡煞闖入，隨即朝著大廳潑灑，一旁還有游女在拍照錄影，以及26歲的吳姓主嫌，犯案後最後4人分批逃竄，在北投聚集後搭乘另1嫌的車子逃逸。

▲▼5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案。（圖／記者黃彥傑攝）

警方事後追查，涉嫌拍照、錄影的17歲游姓女子，在4日下午3時許，於泰山一處汽車旅館遭警方發現，警方後續追查在逃的4名男子下落，初步懷疑朝桃園、台中一帶南下躲藏。

警方後續在新竹掌握許、曹以及蔡姓等3名男子，另外吳姓主嫌則是先行北上找律師，預計要向警方投案說明情況。

據了解，該起案件起因為巨星匯的老闆吳政男，與人有1500萬的債務糾紛，導致對方找吳姓男子等人到鉅星匯「潑蟑」，想要給對方一個教訓。

事後鉅星匯老闆吳政男也透過餐廳協理，到派出所提出「妨害名譽」、「恐嚇」方向偵辦，目前5人也妨害名譽、恐嚇方向偵辦，訊後不排除移送地檢署複訊。

▼陳嘉昌到場了解案情。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案。陳嘉昌到場了解案情。（圖／記者黃彥傑攝）

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