闖「江湖情資站」潑蟑螂5嫌全到案！上車驚覺裡面是警察：完蛋了

▲北市警方4日下拘提潑蟑的5嫌到案，嫌犯坦承作案完才知現場有警察。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區餐廳在3日下午7時許發生潑蟑事件，當時雙北市警局長都在現場，事後警方拘提5名嫌犯涉案，嫌犯初步供稱，當時只是要給店家教訓，得知現場有警察，才驚呼「完蛋了，怎麼有義警」。

警方調查，位於新生北路上的「鉅星匯」餐廳，餐廳老闆吳政男因與他人有1千5百萬的債務糾紛，教唆26歲綽號阿斌的給吳政男「教訓」，阿斌找來旗下3名小弟與小弟女友前往。

其中21歲的曹姓小弟帶著17歲的游姓女友，與20歲的許姓男子一同前往，許姓、曹姓男子拿著塑膠袋進入鉅星匯大廳，直接狂撒蟑螂後逃離，曹的游姓女友則在旁錄影蒐證。

最後4人逃逸後在北投會合，先將游女放置在泰山一處汽車旅館，其餘4男則一路往台中逃竄，最後吳姓主嫌先行北上找律師，最後在4日下午先於泰山逮捕游女，晚上8時30分再逮捕歸案。

警方鎖定嫌犯在民生西路上的炸雞店，最後前往出示拘票將4人全數逮捕，全案朝妨害名譽以及恐嚇罪嫌方向偵辦。

據悉，警方將5人逮捕，5人均異口同聲的表示不知道現場有義警餐會，事後在車上才發現「完蛋了，現場怎麼是義警餐會」。