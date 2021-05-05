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竹聯、北聯都切割！潑蟑4男1女成「棄子」　見警察喊：完蛋了

記者陳俊宏／綜合報導

台北市中山區餐廳發生潑蟑事件，當時雙北市警察局長都在現場。4男1女嫌犯事發隔天火速落網，據了解，4男原為北聯幫份子，後來集體跳槽到竹聯幫育仁會；不過，如今事態鬧大，兩幫派雙雙切割，否認與嫌犯之間的關係，讓他們宛如成為「棄子」。

▼4男落網。（合成圖／記者黃彥傑攝）

▲▼潑蟑螂4嫌。（合成圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，位於新生北路上的「鉅星匯」，餐廳老闆吳政男因與他人有1500萬元的債務糾紛。對方涉教唆綽號「阿斌」的26歲吳傳斌「給點教訓」，讓阿斌找來旗下3名小弟前往。

其中21歲的曹姓小弟帶著17歲的游姓女友，與20歲的許姓男子一同前往；許男、曹男拿著塑膠袋進入鉅星匯大廳，直接狂撒蟑螂後逃離，游女則在旁錄影蒐證，而21歲蔡姓男子負責開車接應。

▲▼陳嘉昌出席警餐會，遭砸千隻蟑螂。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼「鉅星匯」被潑大量蟑螂。（圖／讀者提供）

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。

一夥人3日晚間犯案逃逸後在北投會合，先將游女放置在泰山一處汽車旅館，其餘4男則一路往台中逃竄，吳姓主嫌先行北上找律師。警方4日下午先在泰山逮捕游女，當晚鎖定嫌犯在民生西路上的炸雞店，出示拘票逮捕4人，全案朝妨害名譽、恐嚇罪嫌方向偵辦。

據悉，5人落網後均異口同聲表示，不知道現場有活動，事後在車上才發現「完蛋了，現場怎麼是義警餐會？」

據了解，涉案的4名男子均為竹聯幫育仁會成員，曾經是北聯幫的幫眾，但因故跳槽到竹聯幫育仁會，活動範圍主要以北投、淡水為主。《自由時報》報導，4男不滿在北聯未受照顧，於是跳槽竹聯；如今事態鬧大，北聯和竹聯都進行切割，否認滋事者與他們有關，認為是被對方「賴上」，也讓嫌犯成了「棄子」。

▼主嫌吳傳斌。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▼許姓嫌犯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▼曹姓嫌犯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▼蔡姓嫌犯。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案。（圖／記者黃彥傑攝）

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