基隆暖警趴高溫地面潛入水溝洞口　「通槍條」勾回祖傳三代戒指

▲基隆暖警趴高溫地面潛入水溝洞口。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名男子2日中午不慎把祖傳三代的戒指掉落水溝，因水溝蓋太厚重開不了趕緊向警方求助，第二分局信義派出所長徐紹文趴在高溫地面，幾乎半身探入水溝洞口，發現戒指卡在水溝深處，用清槍的通槍條，將戒指從水溝內勾出，讓失主非常高興。

5月2日中午12時，一名男子急著跑到基隆警第二分局信義派出所，向警方求助表示，他到信義市場買完東西後，騎機車準備離開，戴手指上的戒指被機車勾到，戒指掉出滾進水溝內。男子想抬起水溝，但因水溝蓋厚重，請求警方幫忙想辦法，他說戒指是祖傳三代所留下來的，非常珍貴。

▲▼基隆警第二分局信義派出所長徐紹文趴在高溫地面，幾乎半身探入水溝洞口。

信義派出所所長徐紹文知悉後，立即前往現場察看，與男子一同協力將厚重水溝蓋抬起後，當時值正中午，他不畏路面高溫趴在水溝涵洞內，發現戒指卡在水溝深處，無法徒手搆得，便請派出所同仁將通槍條送至現場，小心翼翼地將戒指從水溝內勾出。男子看到貴重戒指救回來非常感動，對於警察積極協助深表感謝，大熱天地面高溫，辛苦趴在地面整個半身都探進水溝內，讓他很感動。

基隆警第二分局提醒民眾若攜帶重要物件或貴重物品，務必收妥避免疏漏而遺落，造成自身困擾。警方能以同理心積極處理，為民服務很值嘉許。

▲▼基隆警第二分局信義派出所長徐紹文用「通槍條」勾回祖傳三代戒指。



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