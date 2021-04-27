200斤「巨無霸南瓜」苦無買主　台南巡守大隊長掏腰包買回家

▲熱心公益的台南市守望相助巡守大隊大隊長宋俊明，買下1顆陳永章種的「巨無霸」超大南瓜，每顆重達200多斤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

苗栗從事精緻農業的農民陳永章，種出3、4顆「巨無霸」超大南瓜，每顆重達200多斤，但卻苦無買主，恐會熟爛而丟棄，熱心公益的台南市守望相助巡守大隊大隊長宋俊明得知，立即掏腰包買下1顆，並從苗栗運回台南，還動用6個大男人合力才扛得動。

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宋俊明表示，陳永章是他的友人，這次以精緻農業的技術，種出3、4顆這大南瓜，但卻苦無買主，因為太大又太重，一般家庭根本不會買，放著恐會熟爛而丟棄。宋俊明認為，花費這麼多的苦心與時間研究精緻農業的技術，才能種出大南瓜，就任由放到熟爛而丟棄，真的很可惜，因此才以新台幣4萬元，向陳永章買下1顆運回台南。宋俊明強調，買下這1顆南瓜，除了幫助陳永章外，也藉此呼籲政府，應思考如何協助科技化精緻農業的發展。

陳永章從事精緻農業、純有機栽培10多年，他說這3、4顆「巨無霸」超大南瓜，係從種子培育，經育苗長成至30公分再下地，大約6個多月收成。「巨無霸」超大南瓜並非基因改造技術，而是以「馴化技術」種出的，一次大一點，經過幾十年，慢慢地才有目前的成果。陳永章說，相當感謝宋俊明的幫忙，也感謝他為精緻農業有機蔬菜出一分力。

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