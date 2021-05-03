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有財不代表自由！AIA友邦人壽總經理衝退休市場　外婆叮嚀是關鍵

▲▼AIA友邦人壽總經理侯文成專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲AIA友邦人壽總經理侯文成投身保險業超過30年的資歷，常常想起外婆說的話。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

「一開始是朋友在保險公司的訓練部上班，就邀請我去面試」，AIA友邦人壽總經理侯文成在1990年加入保險，從理賠人員一步一腳印走到今日，對保險熱衷，從滔滔不絕近兩個小時便能顯見，對侯文成來說，耐心耕耘退休長照市場比和同業較勁重要，外婆的忠告與父親遺產成了途中關鍵點，若要將30餘年的經驗濃縮成三言兩語符合其心境，「退休應及早規劃，且要朝財務自由方向走，找對工具很重要」再貼切不過。

「毋通有錢食到老，無錢食到死」，侯文成說，他常常藉由跟別人分享外婆講得這段話，告訴別人財務自由與財富自由定義不同，老一輩的人沒有保險概念，手邊就算很多錢時常捨不得花，於是過世之後，戶頭裡還存有一大堆，他父親正是活生生的例子。

「用保險鎖利」是可讓人安心生活面對未來變化的工具

侯文成父親約莫80幾歲逝世，「我去農會結算的時候，才發現每個月寄回家的錢，他都捨不得花」，深刻體會財務自由與財富自由定義不同，前者是已有穩定金流，而後者是，就算累積很多財富，卻不見得自由，第一，害怕虧錢，第二，擔心老年生病沒有需要一筆龐大照顧費，「用保險鎖利，是一個真正可以讓每個人安心生活及面對未來變化的工具」

侯文成指出，年輕時，沒錢再賺就有，可是老了，沒錢就是沒錢，雖然國人餘命變長，但他眼裡，卻屬於「亞健康」，也就是次標準，不幸生病的話，會產生一些醫療費，甚至需要照護，花費龐大費用也會擔心若有兒女，變成他們的負擔，如果能及早部署從每個月月薪扣除生活費之後，至少10,000元，60%放投資、20%放保險，50歲時再把投資獲利的慢慢轉到保險，一直調整，相信到60歲的時候，高風險資產僅剩20%，80%都是穩定金流。

▲▼AIA友邦人壽總經理侯文成專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲AIA友邦人壽總經理侯文成也強調，保險與投資不能偏廢。（圖／記者湯興漢攝）

當被動收入大於生活所需，身心靈才能真退休，這也顯得退休工具選對很重要，受外婆叮嚀影響，退休觀念早已深植在侯文成腦海，退休後除了身體要健康，還有想到以後可能會有生活費、突發疾病的醫療費以及晚年看護費這3個支出，「所以要朝財務自由方向走」，至於工具，首推還本型終身保險，市面上商品琳瑯滿目，他舉友邦人壽5599還本終身保險為例，投保年齡20歲到50歲，每年繳費60萬元，繳滿20年，例如60歲退休時，可每年領回60萬，等於每月領回先前月繳的5萬元，繳20年就領20年。領完20年後若繼續生存，還可以每月領月繳保費的四成，也就是2萬元，一直領到99歲，當被動收入大於生活所需，身心靈才能真退休，不過，「投資與保險不能偏廢」，侯文成笑說。

投資與保險需並進

侯文成指出，雖然每次股票逢低可買的時候，都剛好是他沒錢的時候，有閒錢可買，股市卻在高點，縱使「總是不在對的時候」，但也定期定額長達10年，買過南韓、東協、高科技股基金，其中，高科技基金兩年投資報酬率已超過70%，這成績連理專都驚呼；盤中零股交易制度上路之後，大幅提升小資族參與資金行情的意願，侯文成提醒，「獲利如果沒有鎖住，很容易變成紙上富貴」，建議每個月月薪扣除生活費、投資所需金額，留個5000元也好部署退休保險，讓投資、保險並進，每年審視投資，把獲利的地方轉到保險，繼續定期定額。

侯文成表示，投身保險這一路上，陸續幫自己與家人規劃 醫療險、終身壽險、防癌險、重大疾病、退休保險，這排序也可作為一般人購買保單的順序，他也分享手中的保單，醫療險買一、兩張而已，他認為，雖然醫療險可幫忙做適度風險移轉但重點不在買多，因為生病了，有健保給付，住院費也在能力負擔範圍，比較擔心的是不知道能活多久，以及年老會花費很多錢，所以光終身壽險就買三、四張，因為終身壽險有身故、殘扶、退休不同功能。

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