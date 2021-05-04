用色彩心理測驗買內褲？　aPure打造療癒展覽氛圍吸引民眾打卡

▲aPure推出12款莫蘭迪色的女性內褲，並搭配12個角色闡述獨有的女性心情，讓消費者在買貼身衣褲的同時也能療癒內心，購物就像在逛展覽，吸引不少民眾拍照打卡。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／採訪報導

購物不僅能夠滿足基本需求，還能夠療癒內心，目前台灣專業機能服飾品牌aPure抓住了女性心理，運用「色彩心理」讓妳在買貼身衣褲的同時，也能撫慰心情。

▲牆上12位女性角色各自代表不同故事，民眾停下腳步好好欣賞。（圖／記者謝婷婷攝）

▲aPure在新一季的女性內褲產品，推出12款優雅溫柔的莫蘭迪色。（圖／記者謝婷婷攝）

購物就像逛展覽！aPure在新一季的女性內褲產品，用顏色說故事，12款優雅溫柔的莫蘭迪色彩，劃分為人際、職場、愛情三方向，並搭配12個角色，闡述獨有的女性心情，成為門市最吸睛的一大亮點。

▲民眾被櫃位上繽紛的顏色吸引。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾黃小姐與民眾章小姐開心分享，「我們剛好約在這裡吃飯，然後看到櫃位上顏色非常繽紛，就想說走進來看看，沒想到進來才發現是賣內褲的！剛剛我們有問店員，他說我們喜歡的咖啡色叫做『嚴選好咖』，其實就跟我們的交友觀念很像。我們發現每一個顏色都有一個slogan，覺得滿特別的，而且莫蘭迪色系很好看」。

▲民眾陳小姐覺得Ula的文案很符合自己內心的OS，拍照上傳社群平台與朋友分享。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾陳小姐拿著手機拍照打卡，她說：「其實今天工作的時候跟主管溝通不太順利，就想說趁午休出來吃個飯，順便逛街透透氣，剛走進來aPure的櫃位，看到牆上Ula的文案寫著『我非常堅持！只領酬勞，不領精神賠償金！』，覺得非常有趣，很符合我今天內心的OS，看到的時候就有點想笑，剛剛已經在拍照，想要上傳Instagram與朋友分享了」。

▲每款顏色都有代表的故事，透過店員親切諮詢，消費者能了解自己選的顏色所代表的意義。（圖／記者謝婷婷攝）

店員親切諮詢，消費者能從閱讀產品故事時，更了解自己的心理狀況，品牌服務大大升級，讓消費者相當有感，直呼好暖心！民眾莊小姐分享，「他們每一個顏色都有一個代表的故事，像我剛剛選的是『一紫在一起』，聽完故事就覺得滿有共鳴的，希望穿了以後可以終結單身囉！我覺得aPure門市的店員都非常親切，就算一個人來逛也不會很尷尬，他們會很親切地詢問妳想要什麼，還有關心妳的需求，我覺得來這邊購物滿舒服的」。

▲▼aPure打造充滿藝術與療癒的購物氛圍，受到許多民眾喜愛。（圖／記者謝婷婷攝）

aPure門市店員Kelly表示，「aPure 18年都是做機能纖維，我們的內褲是吸濕、排汗、除臭的，可以幫助消費者在穿著時達到私密處的平衡。而這次門市規劃的12種莫蘭迪色系商品，以及12位女性角色，讓消費者在買內褲的同時，也能更了解自己的內心，並療癒心情，受到許多消費者喜愛」。

▲aPure母親節檔期任選多件可享優惠價格，滿額3000元更送獨家設計的帆布托特包。（圖／記者謝婷婷攝）

aPure打造充滿藝術與療癒的購物氛圍，讓所有女性朋友可以透過12幅女畫，找到最初的自己，以及有著自己個性、特質的貼身衣褲。目前正值母親節檔期，任選多件可享有優惠價格，滿額3000元更送獨家設計的帆布托特包，aPure力挺女性，也療癒認真打拼的妳！

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