你熱褲妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

突發中心／綜合報導

有一對男女5日騎乘機車，行經疑似苗栗台3線路段時因不明原因造成後方女子重心不穩，從機車上摔落，女子當場倒地不起，後方熱心騎士看見急忙上前協助，而其他路過騎士看見也紛紛停下幫忙，見騎士欲搬動女子急忙喝止，以免女子遭受二度傷害。

▲一對重機男女行經疑似苗栗台3線時因不明原因，導致女子跌落機車重摔在地。（圖／翻攝自記者爆料網）



從畫面可見前方男子騎乘機車時，原和後座女子平穩騎在路上，但隨後就因不明原因，導致後座女子跌落機車，重摔在地，痛到爬不起來；而男子發現後座女子重摔在地後也趕緊上前查看，後方騎士上前扶起女子，男子則急忙抱起並搬動女子，卻讓女子痛得哇哇大叫，立即被其他熱心騎士上前阻止，大喊「不要動她」，男子只好先以衣服覆蓋在女子身上，避免女子走光，因在不清楚女子傷勢前貿然搬動，將很有可能造成女子二度受傷。

不過也提醒民眾，車禍發生當下看見傷者倒臥在地，切記不要隨便移動傷患，如輕易移動傷患將很有可能造成傷患二度受傷，應先維護周圍安全並立即撥打119請求警消協助，以利將傷患盡速送醫。

▲其他熱心騎士見狀急忙喝止男子搬動女子。（圖／翻攝自記者爆料網）



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