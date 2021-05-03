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新北市文化基金會攜手台藝大　《望你早歸》經典音樂會圓滿落幕

▲新北市文化基金會攜手台藝大 《望你早歸》經典音樂會圓滿落幕。（圖／新北市文化基金會提供）

▲新北市文化基金會攜手台藝大，《望你早歸》經典音樂會圓滿落幕。（圖／新北市文化基金會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

從前的台北縣到現今新北市，留有許多膾炙人口的歌謠。為了讓民眾認識更多屬於新北的在地樂曲，財團法人新北市文化基金會與國立台灣藝術大學音樂系共同舉辦「望你早歸−新北市經典音樂會」，1日晚間在新北市政府多功能集會堂盛大舉辦。

這場音樂會以代表新北的歌謠為主題，由台藝大弦樂團演出，演奏曲目包含大家耳熟能詳的《淡水暮色》、《望你早歸》，也有《流浪到淡水》、《一樣的月光》等不分世代都朗朗上口的經典歌謠。選曲的考量除了要創作者生於新北，只要是能反映新北地景特色、傳唱度高的歌曲，也一併收入這次的演奏曲目。

▲新北市文化基金會攜手台藝大 《望你早歸》經典音樂會圓滿落幕。（圖／新北市文化基金會提供）

▲公廣集團董事長、同時也是知名演奏家陳郁秀致詞時肯定台藝大音樂系的用心與專業。

公廣集團董事長、同時也是知名演奏家陳郁秀致詞時肯定台藝大音樂系的用心與專業，期許從新北市開始，全台灣所有縣市，都能典藏屬於在地的經典歌謠，透過音樂重新認識自己生活的地方。新北市文化基金會執行長林芥佑特別感謝鴻海教育基金會的贊助，也謝謝白鷺鷥文教基金會、台藝大音樂系對新北在地音樂的支持與推廣。

新北市文化基金會執行長林芥佑表示，本次音樂會演奏曲目，將收錄至新北市文化基金會發行的《新北心戀曲》室內樂專輯，專輯公開前夕，特別舉辦這場中大型音樂會，讓民眾搶先欣賞弦樂團演奏的版本；除了專輯發表，台藝大音樂系將在5月7日、5月8日兩天的下午至新北捷運淡海輕軌舉辦快閃活動，屆時將於車廂及月台現場演奏《流浪到淡水》、《阮若打開心內的門窗》等新北經典歌謠。

▲新北市文化基金會攜手台藝大 《望你早歸》經典音樂會圓滿落幕。（圖／新北市文化基金會提供）

▲新北市文化基金會攜手台藝大 《望你早歸》經典音樂會圓滿落幕。（圖／新北市文化基金會提供）

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