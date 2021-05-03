新住民「唱出對媽媽的愛」　移民署長鐘景琨提前祝母親節快樂

▲移民署長鐘景琨頒贈獎盃給獲得個人組第二名新住民子女陳昕妤（母親邱絮來自中國大陸）。（圖／移民署提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

母親節即將到來，內政部移民署長鐘景琨1日特別到宜蘭出席「全國新住民子女感恩歌唱大賽」，為現場參賽者加油打氣，鼓勵新住民子女用歌聲，大聲唱出對父母的感恩之情，鐘署長也祝福全天下的媽媽，母親節快樂。

鐘景琨表示，活動是從新住民家庭出發，鼓勵他們積極參與社會，勇於表現自己，也表達對父母的思念感謝。鐘景琨也特別感謝宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會主辦今天這麼有意義的活動，以及國際獅子會長安家族、松山慈惠堂、東元集團等民間團體與企業的贊助支持，讓活動更加精彩。

▲移民署長鐘景琨頒贈獎盃給獲得個人組第一名新住民子女王舒妍。

就讀國小2年級的新住民二代陳昕妤，小小年紀今天就進入決賽挑戰高難度歌曲「酒矸倘賣無」，昕妤的媽媽邱絮表示，昕妤爸爸因為工作的因素，常需要赴大陸工作，現在因為疫情的關係，往返兩岸都需要隔離，與家人團聚相處的時間也更加短暫，這次參賽是十分珍貴的經驗，也讓昕妤一家人永生難忘。

另名就讀國小1年級的參賽者潘彤桐，許多國字還看不懂，為了參加歌唱比賽，所有歌詞一字一句都是由媽媽親自教導，用繪畫的方式讓她成功學唱歌曲，並記下全部歌詞，透過這次參賽的過程，讓彤桐更加感受到媽媽細心的指導與照顧。

內政部移民署表示，這次活動是全國首次舉辦「新住民子女感恩歌唱大賽」，有來自全國各地的新住民家庭，以及民眾共同組隊報名參加，在母親節前夕，用旋律表達對父母的思念與感謝，場面溫馨熱鬧。

▲移民署長鐘景琨頒贈獎盃給獲得團體組第三名新住民子女陳睿彬（母親潘錦秀來自越南）。

▲移民署長鐘景琨與獲獎新住民及其子女一起合影留念。

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