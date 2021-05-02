▲新北土城三元宮天上聖母聖誕，副市長劉和然參拜祈福扶轎起駕。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城三元宮1日於天上聖母聖誕千秋前夕，舉行土城頂埔地區12里遶境活動，副市長劉和然特別前往參拜，並為媽祖大轎扶轎起駕。沿途媽祖所到之處，商家、信眾擺設香案祭拜，祈求媽祖保佑平安順利。

劉和然表示，三元宮主祀三官大帝，寺廟香火鼎盛，是土城在地重要信仰中心，除弘揚優良傳統宗教民俗外，更長期推動地方公益，發放米與物資幫助弱勢，捐獻贊普供品予實物銀行，為善不落人後，感謝三元宮在兼任主委黃永昌議員帶領下長期深耕地方，熱心付出有目共睹。

▲土城三元宮有170多年歷史的三元宮， 建築氣象輝映、廟殿莊嚴。

三元宮主委黃永昌表示，農曆3月23日是媽祖聖誕，三元宮特別舉辦遶境活動，行腳範圍涵蓋土城12個里，與信眾一起共沐神恩，祝願信眾無論是求健康、求事業、求智慧、求功名，都能順遂平安。

在新北市副市長劉和然與主委黃永昌共同點燃起馬炮後，媽祖遶境隊伍在藝陣前導下出巡了。因應疫情，遶境列隊全程配戴口罩、量體溫，也呼籲隨香遶境民眾務必配合防疫措施，保持社交安全距離。

民政局長柯慶忠表示，有170多年歷史的三元宮， 建築氣象輝映、廟殿莊嚴，不僅是土城區重要信仰中心之一，也是民眾休憩重要據點，假日並設有臨時捐血站、健康檢查站，過年期間還與廣福國小及區公所春聯展示、現場揮毫等，積極彰顯社會教化功能。

柯慶忠說，目前正值土城桐花盛開及螢火蟲季，來到三元宮參拜同時，別忘了順道桐花公園追花賞螢，探索大自然樂趣。

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