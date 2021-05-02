　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北土城三元宮天上聖母聖誕　副市長劉和然參拜祈福扶轎起駕

▲新北土城三元宮天上聖母聖誕 副市長劉和然參拜祈福扶轎起駕。（圖／新北市民政局提供）

▲新北土城三元宮天上聖母聖誕，副市長劉和然參拜祈福扶轎起駕。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城三元宮1日於天上聖母聖誕千秋前夕，舉行土城頂埔地區12里遶境活動，副市長劉和然特別前往參拜，並為媽祖大轎扶轎起駕。沿途媽祖所到之處，商家、信眾擺設香案祭拜，祈求媽祖保佑平安順利。

劉和然表示，三元宮主祀三官大帝，寺廟香火鼎盛，是土城在地重要信仰中心，除弘揚優良傳統宗教民俗外，更長期推動地方公益，發放米與物資幫助弱勢，捐獻贊普供品予實物銀行，為善不落人後，感謝三元宮在兼任主委黃永昌議員帶領下長期深耕地方，熱心付出有目共睹。

▲新北土城三元宮天上聖母聖誕 副市長劉和然參拜祈福扶轎起駕。（圖／新北市民政局提供）

▲土城三元宮有170多年歷史的三元宮， 建築氣象輝映、廟殿莊嚴。

三元宮主委黃永昌表示，農曆3月23日是媽祖聖誕，三元宮特別舉辦遶境活動，行腳範圍涵蓋土城12個里，與信眾一起共沐神恩，祝願信眾無論是求健康、求事業、求智慧、求功名，都能順遂平安。

在新北市副市長劉和然與主委黃永昌共同點燃起馬炮後，媽祖遶境隊伍在藝陣前導下出巡了。因應疫情，遶境列隊全程配戴口罩、量體溫，也呼籲隨香遶境民眾務必配合防疫措施，保持社交安全距離。

民政局長柯慶忠表示，有170多年歷史的三元宮， 建築氣象輝映、廟殿莊嚴，不僅是土城區重要信仰中心之一，也是民眾休憩重要據點，假日並設有臨時捐血站、健康檢查站，過年期間還與廣福國小及區公所春聯展示、現場揮毫等，積極彰顯社會教化功能。

柯慶忠說，目前正值土城桐花盛開及螢火蟲季，來到三元宮參拜同時，別忘了順道桐花公園追花賞螢，探索大自然樂趣。

【更多新聞】

新北萬里白俄羅斯籍男子墜樓亡　疑陽台抽菸失足

新北警秒改名！酒店嗆高雄警改調金山分局　不佩槍擬列汰除名單

半裸男持刀嗆吃霸王餐「天天來」　揚言跳樓再拿石塊砸警車下場曝

騙女友13萬！約見面載到公墓搶錢性侵　渣男下場出爐

ET快訊
雷／《全明星》林敬倫、郭彥均都哭了　美式躲避球結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021大古山野百合花季　搭機捷蘆竹賞花看表演

新北土城三元宮天上聖母聖誕　副市長劉和然參拜祈福扶轎起駕

「道長」唸高職補校考上博士　潘政鵬憶亡父傳承造福鄉里

台南六甲「三生共榮」宜居小鎮　黃偉哲：盼如盛產火鶴花火紅熱情溫暖市民

萬里「龜吼漁夫市集」好康獎不完　拍照打卡免費送消費滿額刮好禮

石門「富基魚市」慶祝溫馨母親節　消費滿3000送300等值商品

高中生洗車場慶生「狂噴泡沫」！壽星遭綁惡整　路人以為霸凌報警

桃園「來鄉下種西瓜」活動　恭請媽祖蒞臨瓜田祈佑豐收

表揚15位原住民模範媽媽　林右昌提前祝賀母親節快樂

白冰冰母校基隆月眉國小8月熄燈　6月5日歡迎校友回娘家

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

侯佩岑告白老公「最對的決定，就是嫁給你」　上節目壓力大..黃柏俊：永遠在妳身邊

2021大古山野百合花季　搭機捷蘆竹賞花看表演

新北土城三元宮天上聖母聖誕　副市長劉和然參拜祈福扶轎起駕

「道長」唸高職補校考上博士　潘政鵬憶亡父傳承造福鄉里

台南六甲「三生共榮」宜居小鎮　黃偉哲：盼如盛產火鶴花火紅熱情溫暖市民

萬里「龜吼漁夫市集」好康獎不完　拍照打卡免費送消費滿額刮好禮

石門「富基魚市」慶祝溫馨母親節　消費滿3000送300等值商品

高中生洗車場慶生「狂噴泡沫」！壽星遭綁惡整　路人以為霸凌報警

桃園「來鄉下種西瓜」活動　恭請媽祖蒞臨瓜田祈佑豐收

表揚15位原住民模範媽媽　林右昌提前祝賀母親節快樂

白冰冰母校基隆月眉國小8月熄燈　6月5日歡迎校友回娘家

「社區病毒比想像中多」　台大醫：出現這情況就是多點爆發前兆

公費AZ疫苗今再擴大！第一至三類對象「同住者」開放接種

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

地方熱門新聞

高中生洗車場慶生　壽星遭綁噴泡沫

瑞莎遭控挖角搶功、帳目不清　鄭文燦回應了

弱勢兒童參與演出台南市議會頒發慰問金

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

車商豪擲7000萬！　旗艦店落腳嘉義市

在家報稅兼防疫　多重機會抽好禮

漁船鵝鑾鼻海域滯留　管制官發覺派遣展開救援

桃園2021模範母親表揚　最高齡者101歲

北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　路關表公布了

基隆月眉國小8月熄燈　6/5歡迎校友回娘家

苗栗亂丟垃圾4個月破萬件！檢舉達人單月賺38萬獎金

道長唸高職補校考上博士　潘政鵬造福鄉里

媽祖出巡「北港真人藝閣花車」為期5天

婦帶孫遭撞昏迷　警扮保母安撫2歲童助返家

更多熱門

相關新聞

道長唸高職補校考上博士　潘政鵬造福鄉里

道長唸高職補校考上博士　潘政鵬造福鄉里

「師公」是潘政鵬當了25年道士、一般信眾對他的稱呼，如今又有人稱他為「博士道長」。新北市瑞芳侯硐、福隆應妙壇主三代世襲的潘政鵬道長，成為全國首位道長考上博士班的道長。他成為畢業於瑞工補校後，首位瑞工補校校友考上淡江大學博士生。

萬里龜吼漁夫市集　消費滿額刮好禮

萬里龜吼漁夫市集　消費滿額刮好禮

富基魚市慶祝母親節　消費滿3000送300等值商品

富基魚市慶祝母親節　消費滿3000送300等值商品

新北萬里白俄男墜樓亡　疑陽台抽菸失足

新北萬里白俄男墜樓亡　疑陽台抽菸失足

賓士後座男「開窗喊救命」！警到場傻眼

賓士後座男「開窗喊救命」！警到場傻眼

關鍵字：

新北土城三元宮遶境

讀者迴響

熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

少了一個0！三星S21手機3000元有找　全國電子疑標錯價

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

泱泱IG帳號無預警被刪！

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面