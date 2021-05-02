2021大古山野百合花季　搭機捷蘆竹賞花看表演

▲2021大古山野百合花季蘆竹區登場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦2日出席「2021大古山野百合花季農趣‧Outdoor」表示，大古山早年是野百合生長的良好環境，過去農村時期漫山遍野的野百合成為大古山特有景致，為提升休閒農業區整體特色營造，2018年底開始市府廣邀民眾一同復育，2019年5月舉辦第一屆大古山野百合花季。

▲2021大古山野百合花季蘆竹區登場。（圖／市府提供）

鄭市長指出，大古山距離機場捷運A10站非常近，又有坑子溪步道及自行車道，今年的大古山野百合花季，以「農趣。Outdoor」為主題，特別將賞花、農事體驗、市集、不插電音樂會等活動，全部集合在山腳集會所周邊農田辦理，並搭配現場多項互動式表演，歡迎民眾5月底前來大古山休閒農業區進行農事體驗。

蘆竹區長蔡志揚表示，「2021大古山野百合花季」主會場，目前花開已達80%，配合展區內的網美打卡裝置，民眾可更近距離觀賞野百合之美；場區內也特別安排農事體驗區，讓民眾可以深入瞭解米食文化，以及與小鹿拍照等活動；另外也特別規劃百元農產競標活動，讓民眾以實惠價格把特產寶物帶回家；而5月8至9日則安排舞台區演出。另外，為配合花期，裝置藝術將擺放至5月30日，邀請大家一起來享受大古山的美景、美食與文化。

▲蘆竹區中山里民歌班。（圖／李織芳提供）

「2021大古山野百合花季農趣‧Outdoor」活動，蘆竹區中山里民歌班並由指導老師林有恒、長笛老師李清泉、大提琴老師陳宣儒，和班長李織芳共同和成員一起演唱花心、心花開、野百合也有春天、有點甜等曲目，帶動會場氣氛，獲得熱絡掌聲。

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