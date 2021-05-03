提升防疫等級　桃園2021海風馬拉松516賽事取消

▲市長鄭文燦宣布，桃園2021海風馬拉松516賽事取消。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021海風馬拉松」原訂5月16日於新屋永安漁港舉辦，預計3,800人參加。市長鄭文燦今天宣布，因配合市府防疫政策而取消辦理，將依專案補助相關前置準備工作經費，避免業者蒙受損失。另，針對諾富特提供桃園美國學校團膳服務，桃園美國學校於諾富特確診案爆發當日，即已停止供餐合作，並無安全疑慮，請師生及家長放心。

▲2021海風馬拉松原訂於新屋永安漁港舉辦。（圖／翻攝海風馬拉松臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長王文彥表示，針對確診者個案足跡，市府第一時間進行詳細疫調，並配合中央公告周知活動足跡，同時加強活動地點的消毒作業，以利市民落實自主健康管理。王局長也呼籲，市民出入活動場所時，應正確佩戴口罩，加強手部消毒，同時鼓勵市民施打疫苗，全民一起來防疫。

交通局長劉慶豐表示，市府及桃園機場公司安排345位防疫計程車駕駛接種疫苗，目前已接種87位，施打率達25.2%，未來陸續安排施打，提高駕駛工作安全。有關近期染疫案例，曾搭乘桃園公車703、GR等兩路線，已請當班駕駛進行自主健康管理，並加強場站、車輛及相關設備的清消作業。

桃捷公司總經理蒲鶴章表示，除強化機捷的車廂消毒防護力及車站同仁執勤防疫宣導外，在中央疫情指揮中心公布確診個案足跡後，桃捷也立即將確診乘客搭乘列車抵達各站時間製表提供各車站及客服同仁，以利旅客提出搭乘紀錄查詢需求時，能加速比對，並改以電子化方式通知旅客，讓原本需要一週申請的搭車紀錄，可縮短至3小時內即可完成作業，方便民眾即時取得搭車證明。

▶全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露 旅行超實用