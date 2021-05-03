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桃園提升社區防疫等級！活動關懷據點關閉兩周　3職業優先打疫苗

▲桃園提升社區防疫等級。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦宣布，桃園提升社區防疫等級。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦3日於市府防疫專案會議表示，桃園今日列管中居家隔離人數200人，因案1112涉及桃園足跡較為廣泛，以及華航諾富特飯店群聚感染事件回溯專案，目前已匡列195位接觸者，雖採檢結果皆為陰性，但風險管制期尚未結束，市民仍不能鬆懈。

因此，桃園提升社區防疫等級，考量長者群聚活動具較高風險，決定全市市民活動中心、社區關懷據點、原住民文化健康站皆停止租借及活動2週至5月16日止，而老人文康中心、樂齡學習中心等雖不停止服務，但暫停卡拉OK，並嚴守強制佩戴口罩、實聯制、手部消毒等防疫措施，保護長者健康。此外，市府大型活動管制至5月底，持續加強宣導市民佩戴口罩、維持社交距離、落實實聯制、鼓勵施打疫苗等，築起嚴密的社區防線，禁止任何防疫破口。

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鄭文燦指出，諾富特飯店已清消完畢、全面淨空，針對防疫旅館需求，市府從原本19家中協調3家支援，1家作為華航機組人員的防疫旅館，其他2家作為外籍航空公司機組人員的防疫旅館，3家皆須符合分艙分流，以及包括工作人員、服務人員、清潔人員必須穿著防護衣、戴手套等防疫規定。其中外籍航空公司機組人員採過境不入境方式，仍須嚴守待在防疫房間內，不可外出至餐廳用餐的規定，而他也將擇日前往視察防疫旅館人員動線、個人裝備及管理制度，確保防疫旅館運作良好，防堵任何防疫破口。

他說，針對擴大疫苗施打部分，桃園今日開放衛生所施打，截至目前桃園共施打7,469劑，除了航空公司機組人員外，將請相關單位鼓勵並加強協調防疫旅館員工、防疫計程車隊駕駛，以及機場服務業人員，如服務轉機旅客、免稅店員工等不確定風險較高的人員優先施打疫苗。

鄭文燦並請交通局、桃捷公司加強各車站、轉運站的扶手、電梯等清消作業；請經發局督導百貨公司、傳統市場及大賣場的店家、攤販及顧客皆須佩戴口罩，做好防疫規範；請環保局加強消毒各項大型考試的考場區域，確保環境不受污染。

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