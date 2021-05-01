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桃園2021年模範母親表揚　最高齡者101歲...長壽秘訣令人驚呆

▲桃園2021年模範母親表揚。（圖／市府提供）

▲桃園市長鄭文燦表揚2021年模範母親表揚。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2021年模範母親表揚活動、1日於桃園市婦女館辦理。市長鄭文燦表示，今年共有43位模範母親接受表揚，最高齡者為101歲的陳吳阿絨阿嬤，養育7名孩子，年過百歲身體健康、個性開朗，非常慈祥，每日還會去菜園種菜、活動筋骨，非常不簡單。

此外，許多模範母親也展現無條件的母愛，例如韌性堅毅媽媽康月香女士，養育慢飛天使，不放棄有困難的孩子，陪伴孩子度過生命中的困難時刻，讓孩子健康成長，值得鼓勵。

▲桃園2021年模範母親表揚。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦表示，許多模範母親展現無條件的母愛。▼桃園2021年模範母親表揚。（圖／市府提供）

▲桃園2021年模範母親表揚。（圖／市府提供）

鄭市長說，台灣面對少子化的挑戰，去年新生兒僅16萬5,000人，不少人未走入家庭，因此市府推動許多福利政策，率先實施生育補助、育兒津貼外，中央後續跟進外，並在今年8月配合中央「0至6歲國家跟你一起養」新制，將育兒津貼發放調升至3,500元，明（2022）年將達到5,000元；市府也輔導「準公共化托育服務」，並提供家長托育補助每月6,000元，且市府分別針對送托居家托育人員或私立托嬰中心再加碼補助1,000 元或2,000 元，讓家長負擔再降低，希望所有年輕家庭可以甜蜜多一點、負擔少一點，也讓年輕一代的新手爸媽們能夠共同分擔家庭的工作。

▲桃園2021年模範母親表揚。（圖／市府提供）

▲桃園市越配權益促進會於2021年模範母親表揚活動，擔任舞蹈演出。（圖／市府提供）

鄭市長也說，桃園在六都當中生育率最高，年輕家庭經常選擇落腳桃園作為人生的第一站，當前年輕家庭確實面臨許多挑戰，除了推動福利政策，涵蓋生養、長照2.0、社會安全網2.0等方面，今日特別對照顧孩子的母親表達感謝，許多媽媽成長在貧窮的年代，為人母始終保持樂觀的人生觀，成為家庭的支柱，值得年輕一代學習。期許台灣媽媽的好傳統能成為台灣的特色，也謝謝每位媽媽，讓台灣的家庭更美滿、健康及溫暖。

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