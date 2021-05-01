本國籍機師與外籍機師混住　鄭文燦：這樣的錯誤不應該發生

▲諾富特飯店目前已經淨空。（圖／記者沈繼昌攝）

文／中央社

（中央社記者葉臻桃園1日電）華航機師染疫案，中央暫定國籍機師與外籍機師居家檢疫旅館分流，卻有華航機師發現被安排與外籍機師同住。桃園市長鄭文燦今天說，涉及民航局法規，已向中央反映要求統一作業。

桃園市長鄭文燦今天上午出席模範母親表揚活動後接受媒體聯訪，被問及指揮中心定調國籍機師與外籍機師住的旅館暫採分流方式，桃園市政府提供機組員專用的防疫旅館，卻被媒體爆料有華航機師發現自己與多名外籍機師住同一家飯店。

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鄭文燦表示，機組員跟入境民眾管理規範不同，民航局指定華航諾富特飯店作為民航機組人員的檢疫處所，外籍航空公司的機組員由民航局統一管理，華航機組員由華航管理。

鄭文燦說，現在諾富特飯店已經淨空，中央流行疫情指揮中心請桃園提供3間防疫旅館，因入住時間、入住數量以及防疫的規範仍要符合民航局的法規，目前是由民航局負責外籍航空公司，華航負責自己的機組員。

鄭文燦說，由於管理單位是民航局跟華航，機組員要入住的時間地方政府或防疫旅館並不知道，已請衛生局向中央反映，由中央來指定防疫旅館的分工，機組員分配入住數量及連絡入住的時間，這部分還是要統一作業、符合民航局的規範，「之前的錯誤也不應發生」。

針對某載運諾富特館內人員到檢疫所的遊覽車司機出現發燒症狀就醫採檢，鄭文燦表示這屬於疫情，由中央統一來說明，他並不了解。