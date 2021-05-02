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華碩ZenFone 8 mini有五版本可選？　耳機孔回歸且支援30W快充

▲華碩日前預告，ZenFone 8 將於台灣時間 5 月 13 日凌晨一點亮相。（圖／取自Phonearena）

特約記者洪聖壹／綜合報導

還記得華碩之前發出預告，將於台灣時間 5 月 13 日凌晨 1 點，正式對外公開 Zenfone 8 系列，當時記者在文章內便已經判斷，該系列可能將會有 ZenFone 8、ZenFone 8 Pro 以及 ZenFone 8 mini 三種版本。而這是的消息是有關 ZenFone 8 mini，有國外媒體爆料，該款手機可能有 5 種版本推向市場。

華碩已經暗示新機將會採用打孔式螢幕、支援 120Hz，並且以 9 個 8 提示 ZenFone 8 將提供的產品陣容，最新預告甚至進一步預告：「耳機孔回歸」。

▲預告以“ 9 個 8 ”，提示 ZenFone 8 系列陣容。（圖／取自Twitter）

▲預告透露新機將提供 120Hz 螢幕更新率。（圖／取自Twitter）

▲最新預告 ZenFone 8 將讓耳機孔回歸。（圖／取自Twitter）

其中，這個 9 支不太可能會是代表著 8 種不同大小的 ZenFone 8 手機，而可能是各種不同手機型號與版本的總和。最新傳聞來自 Dealntech，文章當中預告，Zenfone 8 mini 將提供 6GB RAM / 128GB ROM，8GB RAM / 128GB ROM，8GB RAM / 256GB ROM，12GB RAM / 256GB ROM 以及 16GB RAM 和 256GB ROM 等五種版本，並且聲稱電池容量一舉提升到 4,000mAh，並且支援 30W 快充。

根據先前爆料，華碩 ZenFone 8 mini 可能將是今年最被期待的 Android 產品，該款手機內部開發者代號為“SAKE"，部分產品將會以型號 ASUS_ZS590KS / ASUS_I006D 推出，搭載高通 S888，並將擁有 16GB RAM 版本，如今Dealntech釋出的消息跟上次傳聞規格居然一致。

此外，如果你以為 ZenFone 8 mini 的螢幕尺寸可能像是 iPhone 12 mini 那麼小，那麼你可能就錯了！先前國外媒體分享的邀請函已經略為透露華碩 ZenFone 8 將會是一個 6 吋機種。而相關消息指出，ZenFone 8 mini 可望配備 5.92 吋三星 AOLED 面板，解析度為 2400×1080，螢幕更新率為 120Hz，主鏡頭方面至少提供兩個 SONY 感光元件，一個為 64MP 的 Sony IMX686，另外一個是新的 SONY IMX663。

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