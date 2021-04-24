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6吋機身窄邊框　華碩確認ZenFone 8系列5月13日亮相

▲華碩在海外發出的 ZenFone 8 邀請函，預告新機將採 6 吋機身、窄邊框設計。（圖／取自 Android Authority）

特約記者洪聖壹／綜合報導

華碩今天（4/24）清晨向全球媒體發出邀請函，確認將在台灣時間 5 月 13 日凌晨 1 點舉辦全球發表會，並且直接確認新機名稱就叫 ZenFone 8。

其實華碩在今年初已經率先推出高通 S888 旗艦 ROG Phone 5，並且首度以系列機的形式推出三種型號，主流款式也是首度推出兩種顏色。

而如今 ZenFone 8 已經確認將在 5 月中旬亮相，從邀請函來看，估計也是系列旗艦形式，仔細看邀請函可以看到流線速度的 8 數字兩邊輔以“Compact in Size”、“BIG on Performance”，國外的邀請函確認新機將會有 6 吋大小、窄邊框的特色。

▲除了 ZenFone 8 之外，邀請函兩旁 “Compact in Size”、“BIG on Performance” 的宣傳文字耐人尋味。（圖／ASUS）

記者猜測，ZenFone 8 預計可能走一個 iPhone 12 系列的策略，從意義來看，除了所謂的 ZenFone 8 一般版本之外，可能將有所謂的華碩 ZenFone 8 mini 版本跟華碩 ZenFone 8 Pro 兩種版本，前者走一個適合手大小的旗艦機，後者 Performance 意味著效能，效能意味著新機在螢幕、拍攝、效能、電力等方面都是迎合對效能機需求的消費者。

其實Compact跟Performance的鼻祖還是 Sone Xperia，而該公司今年更進一步推出 Xperia 1 III、Xperia 10 III，兩支手機都是高通S888旗艦，都是著重拍攝，但是 Xperia 10 III 著重的就是適合手持、顏色較年輕，不知道華碩今年 ZenFone 8系列是否相同。

▲SONY 今年推出的 Xperia 旗艦機同樣有 Xperia 1 III 效能版跟 Xepria 10 III 年輕版。（圖／取自YouTube）

而依照往年慣例，ZenFone 8 系列手機將會採用今年主流旗艦晶片高通S888，至於這一代產品會不會延續上一代的翻轉鏡頭設計，推出 ZenFone 8 Flip 則還是要以官方公告為主了。

▲華碩確認 ZenFone 8 線上發表會在台北時間 5 月 13 日凌晨 1 點登場。（圖／ASUS）

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