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蔡英文自稱中火減煤王...藍委揭數據嗆「好意思攬功」：其他電廠用煤逐年增加

▲▼蔡英文反擊國民黨指控。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文稱「任內中火減煤600萬公噸」，是中火運轉以來最大幅度的減煤，也是歷任總統最多。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者楊蕓／台北報導

針對總統蔡英文稱「任內中火減煤600萬公噸」，是中火運轉以來最大幅度的減煤，也是歷任總統最多。國民黨立委溫玉霞2日在臉書發文痛批蔡政府玩弄數字欺騙國民，因為台電歷年用煤噸數不僅「未減反增」，且扣掉中火用煤噸數後，可以發現「中火減少、其他（電廠）增加」的現象，直呼執政黨拿台中市長盧秀燕的政績說嘴，還好意思攬功說「是歷任總統最多」，實際上卻是用中火單一電廠的數字下降，掩蓋其他電廠燃煤增加的真相。

蔡英文4月28日在臉書發文表示，她任內大量減少中火的燃煤使用量，就是為了減煤減空污，並附上一張折線圖說明，從國民黨執政的2014年，中火用煤量達到1,839萬噸歷史高點，經過民進黨執政團隊的努力，2020年，中火用煤量已經下降到1,229萬噸，減幅超過600萬噸，她稱，這是中火運轉以來最大幅度的減煤，更是「歷任總統最多」。

「引述的數字沒有錯，但錯在蔡總統的『真誠』。」溫玉霞2日指出，依據原能局網站「台電火力發電燃料耗用量」統計表，台電2014年至2020年的用煤噸數，從2014年的2632公噸、2015年降至2450公噸、2016年民進黨執政後升至2616萬公噸，2017年增加為2897萬公噸，2018年維持2897萬公噸，2019年下降到2744萬公噸，2020年下降到2694萬公噸。

溫玉霞表示，如果把以上數字扣除掉中火這幾年的用煤噸數，得出的數字就是中火以外其他電廠燃煤發電的用煤噸數，可以看出其他電廠的用煤噸數，除了馬政府時代最後一年減少138萬公噸外，其餘逐年增加，分別是2016年增加843萬公噸、2017年增加1124萬公噸、2018年增加1300萬公噸、2019年增加1480萬公噸、2020年增加1465萬公噸。

「中火減少了600噸，但是全國用煤量未減反增，而且是由其他縣市的電廠增加，為何會如此？」溫玉霞表示，顯然是因為其他電廠沒有像盧秀燕如此雷厲風行的積極採取手段抑制，才會造成「中火減少、其他增加」的現象。

溫玉霞批評，盧秀燕的政績被執政黨拿來說嘴，卻隻字不提地方首長的貢獻，還好意思攬功說「是歷任總統最多」，實際上卻是用中火單一電廠的數字下降，掩蓋其他電廠燃煤增加的真相。如此玩弄數字與話術，收割地方首長的成績，企圖為自己擦脂抹粉，「這樣的執政者還有多少胸襟和誠信可言？」

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