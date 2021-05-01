　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《經濟學人》示警台海危機　國民黨轟：蔡英文不應只PO臉書！

▲▼《經濟學人》雜誌稱台灣是地球上最危險的地方。（圖／翻攝自Facebook／The Economist）

▲《經濟學人》雜誌稱台灣是地球上最危險的地方。（圖／翻攝自Facebook／The Economist）

記者徐政璿／台北報導

美、澳政府重要官員紛紛對台海情勢示警，本期「經濟學人」也以台灣雷達圖為封面，左有中共五星旗、右有美國星條旗，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。對此，國民黨抨擊，總統蔡英文不應只透過臉書，空談政府有能力管控風險。

時任美國印太司令戴維森（Philip Davidson）上將於本年3月稱，台灣是未來5到10年中，中共當局侵略或採取軍事行動的最可能目標，甚至6年之內便可能發生；美國印太司令提名人阿基里諾（John Aquilino）上將再稱，前述問題「可能比大家想像地更迫在眉睫」，並贊同前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）所謂：台灣是中共當局下一個最大目標的看法。

不僅如此，國民黨亦指出，澳洲前國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）去年底表示，對台海日益緊張的軍事接觸感到憂慮，現任國防部長杜登（Peter Dutton）則於上月25日表示，台海兩岸爆發軍事衝突之事「不應被低估」。

國民黨表示，美、澳官員的公開發言示警，以及包括《經濟學人》（Economist）與一些國外研究機構的類似觀察，不僅嚴重影響台灣於國際上的穩定正面形象，更恐影響國際社會對台灣的投資及國人的信心。

國民黨認為，政府對於當前台海局勢的應對，不是外交部一句「欣見近來有多位國際領袖與高層官員更加重視台灣海峽的情勢與區域安全，嚴正關切任何破壞台海和平與穩定的挑釁行動」便可以交代過去的，更不該只見到外交部長吳釗燮說「台灣身處中國極權體系擴張的前線，…台灣將奮戰到最後一刻」等類似準備迎接「終局之戰」的自我打氣式喊話。

國民黨認為，蔡英文不應只透過臉書，空談政府有能力管控風險、建立台灣安全屏障，希望國人團結；民進黨政府應在蔡總統的帶領下，立即且誠實地向台灣民眾和國際社會說明台海安全現況，以及政府對於台海衝突管理的應對措施。

ET快訊
快訊／中正授課「學生與確診者接觸」　江宜樺回應了
福原愛激怒日本人2原因「不是偷吃」　她揭爆炸性一幕
案1128中壢按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」警也傻了
陳時中證實「諾富特染疫女房務」接觸中正4師生　下午2時說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／中正授課「學生與確診者接觸」　江宜樺：會注意自己的健康狀況

蘇貞昌稱做不好要處分　柯文哲嗆：行政院長做不好誰要換掉？

《經濟學人》示警台海危機　國民黨轟：蔡英文不應只PO臉書！

趙介佑逃兵還有9個月役期沒當　北投區公所：4月下旬已移送法辦

諾富特飯店爆群聚　侯友宜：醫生務必詢問TOCC有疑慮立即通報

柯文哲阻陳家欽拔北投分局長　蘇貞昌：主管沒做好自然要處分

試水溫？韓國瑜勞動節向勞工朋友喊話　網：期待穿雲箭再出

侯友宜轟CDC嚴重疏失　蘇貞昌緩頰：多一點鼓勵

抗疫危機！諾富特飯店爆群聚感染　蘇貞昌：多打一點疫苗

台美斷交後新里程　美駐法大使邀我國駐法代表進官邸交流

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

快訊／中正授課「學生與確診者接觸」　江宜樺：會注意自己的健康狀況

蘇貞昌稱做不好要處分　柯文哲嗆：行政院長做不好誰要換掉？

《經濟學人》示警台海危機　國民黨轟：蔡英文不應只PO臉書！

趙介佑逃兵還有9個月役期沒當　北投區公所：4月下旬已移送法辦

諾富特飯店爆群聚　侯友宜：醫生務必詢問TOCC有疑慮立即通報

柯文哲阻陳家欽拔北投分局長　蘇貞昌：主管沒做好自然要處分

試水溫？韓國瑜勞動節向勞工朋友喊話　網：期待穿雲箭再出

侯友宜轟CDC嚴重疏失　蘇貞昌緩頰：多一點鼓勵

抗疫危機！諾富特飯店爆群聚感染　蘇貞昌：多打一點疫苗

台美斷交後新里程　美駐法大使邀我國駐法代表進官邸交流

4年1科「海上巡境、安平會香」　5月1日在安平港登場

辦桌吃燉湯老母雞！被嘲笑「不懂世面」　網揭背後套路：戰術而已

超浮誇！台中獨賣火龍果義大利麵　整尾透抽涮滿古早味烤醬太邪惡

快訊／中正授課「學生與確診者接觸」　江宜樺：會注意自己的健康狀況

拚會考／國文得分3關鍵　挑「系統性整理參考書」可事半功倍

遊覽車司機接送諾富特員工傳發燒　衛生局：全車都穿隔離衣

蘇貞昌稱做不好要處分　柯文哲嗆：行政院長做不好誰要換掉？

印度重症病患躺床「活活燒成焦屍」至少18死！　10天4醫院淪火海

台北、上海青少年國樂團舉辦線上音樂會　跨海合奏《明天會更好》

划船甜姐兒黃義婷搶奧運門票　曾猶豫是否再戰東京奧運

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

民進黨二代吸毒...父宣布請辭　黃國昌酸爆

劉寶傑飆罵吳怡農：沒那個氣魄「搞什麼政治」

從丁怡銘到趙介佑　民進黨青年崩壞

趙介佑還是逃兵！　2度逃逸竟然躲了3年

司法不如黨規？蔡峻維酸民進黨雙標

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

台灣被列地球最危險的地方　蔡英文說話了

苗博雅：基層走一圈就知「警政風紀敗壞」

蔣萬安獲外媒高度評價：能成為下一任台北市長

獨／諾富特染疫主管三重就醫隱瞞職業、旅遊史　診所醫師不排除提告

快訊／趙介佑選舉傳單曝光！民進黨高層強力背書

趙介佑今辭黨職止血　黃國昌「揪疑點」驚呼

侯友宜轟CDC嚴重疏失　蘇貞昌緩頰：多點鼓勵

今勞動節　蔡英文發文向勞工致敬

更多熱門

相關新聞

蔡英文總統南下台南參與「土城仔香」

蔡英文總統南下台南參與「土城仔香」

蔡英文總統1日上午9時左右，在內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良、立委陳亭妃及聖母廟主委王明義等人陪同下，參與台南市安南區鹿耳門聖母廟「辛丑科禳災祈安香醮（土城仔香）」廟會第2日香活動，蔡英文總統等人為鹿耳門媽出巡扶轎出香，祈求國泰民安、風調雨順。

美國頒布印度旅遊禁令　5月4日生效

美國頒布印度旅遊禁令　5月4日生效

憂中國侵台迫在眉睫！美印太司令將訪日

憂中國侵台迫在眉睫！美印太司令將訪日

台灣被封「地球上最危險地方」　謝金河：外界不知我國股市水漲船高

台灣被封「地球上最危險地方」　謝金河：外界不知我國股市水漲船高

總統府力挺謝長廷　江啟臣氣炸了

總統府力挺謝長廷　江啟臣氣炸了

關鍵字：

蔡英文經濟學人美國日本國民黨

讀者迴響

熱門新聞

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

上班突然跑回家　竟撞見公公激戰陌生女子

快訊／諾富特群聚感染擴大？遊覽車司機發燒

印度神童最新預言曝！9月將爆第3波疫情高峰

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

快訊／中正大學4師生接觸確診者　採檢結果出爐

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面