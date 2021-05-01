《經濟學人》示警台海危機　國民黨轟：蔡英文不應只PO臉書！

▲《經濟學人》雜誌稱台灣是地球上最危險的地方。（圖／翻攝自Facebook／The Economist）

記者徐政璿／台北報導

美、澳政府重要官員紛紛對台海情勢示警，本期「經濟學人」也以台灣雷達圖為封面，左有中共五星旗、右有美國星條旗，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。對此，國民黨抨擊，總統蔡英文不應只透過臉書，空談政府有能力管控風險。

時任美國印太司令戴維森（Philip Davidson）上將於本年3月稱，台灣是未來5到10年中，中共當局侵略或採取軍事行動的最可能目標，甚至6年之內便可能發生；美國印太司令提名人阿基里諾（John Aquilino）上將再稱，前述問題「可能比大家想像地更迫在眉睫」，並贊同前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）所謂：台灣是中共當局下一個最大目標的看法。

不僅如此，國民黨亦指出，澳洲前國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）去年底表示，對台海日益緊張的軍事接觸感到憂慮，現任國防部長杜登（Peter Dutton）則於上月25日表示，台海兩岸爆發軍事衝突之事「不應被低估」。

國民黨表示，美、澳官員的公開發言示警，以及包括《經濟學人》（Economist）與一些國外研究機構的類似觀察，不僅嚴重影響台灣於國際上的穩定正面形象，更恐影響國際社會對台灣的投資及國人的信心。

國民黨認為，政府對於當前台海局勢的應對，不是外交部一句「欣見近來有多位國際領袖與高層官員更加重視台灣海峽的情勢與區域安全，嚴正關切任何破壞台海和平與穩定的挑釁行動」便可以交代過去的，更不該只見到外交部長吳釗燮說「台灣身處中國極權體系擴張的前線，…台灣將奮戰到最後一刻」等類似準備迎接「終局之戰」的自我打氣式喊話。

國民黨認為，蔡英文不應只透過臉書，空談政府有能力管控風險、建立台灣安全屏障，希望國人團結；民進黨政府應在蔡總統的帶領下，立即且誠實地向台灣民眾和國際社會說明台海安全現況，以及政府對於台海衝突管理的應對措施。