本土+4、足跡跨雙北　蔡英文：減少前往公共場所、外出戴口罩

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

華航機師染疫延燒到諾富特飯店，中央流行疫情指揮中心2日宣布，新增4名本土案例，分別為案1102機師與案1129諾富特飯店60多歲女房務主管家人，其中案1129的一雙兒女曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，足跡遍佈雙北。對此，總統蔡英文也向人民呼籲，「此時此刻，團結落實防疫 是第一要務」。

蔡英文2日在臉書PO出指揮中心公佈的足跡圖，並表示「台北的朋友請注意，這張圖需要更多人看到！」今天指揮中心宣布，增加四起本土案例，而案例的活動足跡，包括台北市區和新北市。

蔡英文呼籲，請台北和新北的朋友仔細看看這張圖，曾在相同時間、相同地點活動的人，5月12日為止務必進行自我健康監測，期間應減少前往公共場所，需要外出時則應正確佩戴口罩。

蔡英文強調，本土案例的增加，難免讓許多人受到影響，特別是從去年以來，辛苦確保空運服務的機組人員、維持防疫旅館運作的旅宿業員工，以及部分配合暫時停課的學校師生和家長，更是為了防疫，承擔了很大的壓力，此時此刻，團結落實防疫 是第一要務，請大家互相支持、打氣，同舟共濟，一定會繼續守住台灣的疫情防線！

▼案1134、1136足跡。（圖／指揮中心提供）

