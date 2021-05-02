　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

本土+4、足跡跨雙北　蔡英文：減少前往公共場所、外出戴口罩

▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

華航機師染疫延燒到諾富特飯店，中央流行疫情指揮中心2日宣布，新增4名本土案例，分別為案1102機師與案1129諾富特飯店60多歲女房務主管家人，其中案1129的一雙兒女曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，足跡遍佈雙北。對此，總統蔡英文也向人民呼籲，「此時此刻，團結落實防疫 是第一要務」。

蔡英文2日在臉書PO出指揮中心公佈的足跡圖，並表示「台北的朋友請注意，這張圖需要更多人看到！」今天指揮中心宣布，增加四起本土案例，而案例的活動足跡，包括台北市區和新北市。

蔡英文呼籲，請台北和新北的朋友仔細看看這張圖，曾在相同時間、相同地點活動的人，5月12日為止務必進行自我健康監測，期間應減少前往公共場所，需要外出時則應正確佩戴口罩。

蔡英文強調，本土案例的增加，難免讓許多人受到影響，特別是從去年以來，辛苦確保空運服務的機組人員、維持防疫旅館運作的旅宿業員工，以及部分配合暫時停課的學校師生和家長，更是為了防疫，承擔了很大的壓力，此時此刻，團結落實防疫 是第一要務，請大家互相支持、打氣，同舟共濟，一定會繼續守住台灣的疫情防線！

▼案1134、1136足跡。（圖／指揮中心提供）

案1134.1136足跡。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
猝死大胃王泡泡龍也這樣　150kg吃播主「整臉發黑」
新台幣站穩27元關卡「現該換美元嗎？」　專家2招撿便宜
獨／教官回頭比中指！松山之亂現場還原...他狠砸電腦卻被放走
台中已婚派出所長爆「猛追未婚女警」　傳清涼照約出遊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

本土+4、足跡跨雙北　蔡英文：減少前往公共場所、外出戴口罩

快訊／陳時中下週啟動防疫旅館總體檢　侯友宜撂重話：防疫沒在等時間的

焦糖哥哥加入民進黨　「受不了缺點就直接跟蔡英文說」

趙介佑姑姑趙心瑜請辭市黨部執行長　吳怡農：感謝她的體諒

2本土足跡遍佈北市！　餐廳、北捷、公車「緊急連夜消毒」

陳明文遭爆「助幫派探監」　葉毓蘭籲修法：有幫派身份者不准接見

2本土搭北捷、3班公車足跡遍布雙北　侯友宜緊急召開應變會議

蔡英文對趙介佑涉毒案震怒？　吳怡農證實：她不生氣很奇怪

快訊／國防部：漢聲廣播電臺5樓庫房冒濃煙　值日官緊急撲火

趙介佑5年前涉毒現在才被開鍘　孫大千拋5問…疑冰山一角

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

再開戰！何孟遠爆元元.陳敬宣「拿xx換xx」　雙面行為還笑荳荳窮酸..她秒回嗆：法院見

本土+4、足跡跨雙北　蔡英文：減少前往公共場所、外出戴口罩

快訊／陳時中下週啟動防疫旅館總體檢　侯友宜撂重話：防疫沒在等時間的

焦糖哥哥加入民進黨　「受不了缺點就直接跟蔡英文說」

趙介佑姑姑趙心瑜請辭市黨部執行長　吳怡農：感謝她的體諒

2本土足跡遍佈北市！　餐廳、北捷、公車「緊急連夜消毒」

陳明文遭爆「助幫派探監」　葉毓蘭籲修法：有幫派身份者不准接見

2本土搭北捷、3班公車足跡遍布雙北　侯友宜緊急召開應變會議

蔡英文對趙介佑涉毒案震怒？　吳怡農證實：她不生氣很奇怪

快訊／國防部：漢聲廣播電臺5樓庫房冒濃煙　值日官緊急撲火

趙介佑5年前涉毒現在才被開鍘　孫大千拋5問…疑冰山一角

邱鋒澤露笑臉曝近況！陳零九「已發洩過了」　他回頭比讚暖謝粉絲

甜美女大生罹「仙女病」！崩潰曝最大心願：希望能好好吃飯

華碩ZenFone 8 mini有五版本可選？　耳機孔回歸且支援30W快充

保久乳「久放不用冰」真相曝光！專家加碼揭營養價值…網友驚呆了

IWC飛行錶藏賽車魂　複雜機芯激似汽車發動機組

黃薇渟曬「第一張自拍照」逆天萌！　網驚：美起來放

猝死大胃王泡泡龍也這樣！　150kg吃播主「整臉發黑」直播數度昏睡

民眾超商ATM狂領錢賺點數！　銀行業者籲：此風不可長

正妹直播主突收「20萬斗內」！　奶音撒嬌謝乾爹…網抓1點疑炒作

頭痛3個月！40歲大叔看病「腦內全是寄生蟲」　最愛食物曝光

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

政治熱門新聞

黃捷「只穿背心」深蹲！1.4萬粉絲看暈

辜寬敏怒辭資政：為了政權欺騙2300萬人

2本土足跡跨雙北　侯友宜臨增應變會議

2本土曾搭捷運、公車　北市：完成消毒

李義祥、趙介佑是2021年最知名「民進黨代表」

焦糖哥哥加入民進黨　「受不了缺點就直接跟蔡英文說」

快訊／民進黨開臨時會　即刻開除趙介佑黨籍

台灣贈150台製氧機　今運抵印度

陳時中2022選北市　綠營能主打「守護台灣戰隊」

趙介佑逃兵　北投區公所：已移送法辦

黃珊珊帶頭衝！黃瀞瑩還有這2人跟隨準備選議員

林右昌鐵馬拜媽祖　陳美鳳來相挺

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

諾富特員工爆：供餐人員、檢疫客垃圾處理「使用同部電梯」

更多熱門

相關新聞

焦糖哥哥加入民進黨　「受不了缺點就直接跟蔡英文說」

焦糖哥哥加入民進黨　「受不了缺點就直接跟蔡英文說」

親子台主持人出身的「焦糖哥哥」、本名陳嘉行，親綠立場眾所皆知，曾大慚不諱說「你們知道我就是1450啊」，更傳出準備投入2022台北市議員選舉。如今，他正式宣布加入民進黨，還鼓勵大家入黨。

2本土足跡跨雙北　侯友宜臨增應變會議

2本土足跡跨雙北　侯友宜臨增應變會議

蔡英文自稱中火減煤王...藍委揭數據嗆「好意思攬功」

蔡英文自稱中火減煤王...藍委揭數據嗆「好意思攬功」

李義祥、趙介佑是2021年最知名「民進黨代表」

李義祥、趙介佑是2021年最知名「民進黨代表」

黃偉哲陪同總統蔡英文參與台南土城香科

黃偉哲陪同總統蔡英文參與台南土城香科

關鍵字：

本土案例蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

少了一個0！三星S21手機3000元有找　全國電子疑標錯價

泱泱IG帳號無預警被刪！

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面