　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

焦糖哥哥加入民進黨　「受不了缺點就直接跟蔡英文說」

▲▼焦糖哥哥。（圖／翻攝自Facebook／焦糖 陳嘉行）

▲陳嘉行與蔡英文合影。（圖／翻攝自Facebook／焦糖 陳嘉行）

記者黃巈禾／台北報導

親子台主持人出身的「焦糖哥哥」、本名陳嘉行，親綠立場眾所皆知，曾大慚不諱說「你們知道我就是1450啊」，更傳出準備投入2022台北市議員選舉。如今，他正式宣布加入民進黨，還鼓勵大家入黨。

陳嘉行2日在臉書表示，最近四項公投民調顯示民進黨在8月份將全面潰敗，2018年的夢魘再次降落，於是，很多支持者，其中不乏好朋友，火力全開對內狂轟民進黨，接著，又出現黨員犯罪的問題，讓不少支持者失望與憂心，這些情緒都是正常反應，民進黨得概括承受。

陳嘉行指出，除了焦慮、憤怒看不下去之外，其實可以直接改變民進黨內部結構與體質，台北市黨部主委吳怡農，上任後第一項改革，就是讓入黨滿一年的人就可以投票，直接決定民進黨的方向，這種劇烈的革新策略，目的是為了讓民進黨更茁壯，但同時得承受巨大壓力，若對民進黨有意見，受不了民進黨的缺點，那就直接坐在黨主席面前跟她說。

▲▼焦糖哥哥。（圖／翻攝自Facebook／焦糖 陳嘉行）

▲焦糖哥哥與吳怡農合影。（圖／翻攝自Facebook／焦糖 陳嘉行）

陳嘉行提到，很多人不清楚民進黨現任黨主席是誰，她就是總統蔡英文，817萬票投給總統的人，未必是民進黨支持者，也不必然支持民進黨，但現在總統就是民進黨主席，她之前就邀大家加入民進黨，不是為了她而是為了台灣。

陳嘉行列出蔡英文政績，如股票17000點、經濟成長率來到8.16%、貫徹非核家園、能源轉型發展綠電、離岸風電說到做到、台灣成為全世界防疫前段班、「Taiwan Can Help」在國際場合不絕於耳，今天外交部還送出大批防疫物資到印度。

陳嘉行更指出，年輕人及開明長輩都支持的「婚姻平權」，即便各種抹黑謠言讓民進黨在2018選舉潰敗，可是蔡英文扛起來了，即便沒有小黨支持，民進黨立委無懸念全力支持，連鄉民最愛罵的柯建銘都蓋同意票，結果三讀通過台灣成為名符其實的亞洲人權燈塔。

陳嘉行強調，上述這些只靠蔡英文辦不到，還得靠黨主席蔡英文才有可能，而可能能不能成為可能，更需要一起加入民進黨實際付出行動實踐理念。

對於8月28日四項公投，陳嘉行說，自己個性是，看起來穩輸的局越想要贏，所以，麻煩大家，這四個月先暫時放下小確幸的生活，一起來宣傳「四個不同意」，「很抱歉，現實狀況中，我們無法永遠靠別人負重前行來歲月靜好。此時此刻，小英總統需要大家幫忙——加入民進黨，讓民進黨成為更好的民進黨，更要幫忙宣傳「公投四個不同意 台灣再贏一世紀」。

陳嘉行強調，過去也想置身事外，現在，以民進黨新進黨員身分，邀請大家加入民進黨，一起來做，5月20日前記得入黨，明年就能對黨內決策投票，「看不了長文的，我就問不爽民進黨表現，你要不要直接改變民進黨？」

ET快訊
看YouTube跳出「女星露點片」　他驚喊尺度好大
狂買這1檔！　他10次全獲利「最高賺破190%」
案1134去過「光復北路7-11」　小七證實：門市暫停營業消

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／陳時中下週啟動防疫旅館總體檢　侯友宜撂重話：防疫沒在等時間的

焦糖哥哥加入民進黨　「受不了缺點就直接跟蔡英文說」

趙介佑姑姑趙心瑜請辭市黨部執行長　吳怡農：感謝她的體諒

2本土足跡遍佈北市！　餐廳、北捷、公車「緊急連夜消毒」

陳明文遭爆「助幫派探監」　葉毓蘭籲修法：有幫派身份者不准接見

2本土搭北捷、3班公車足跡遍布雙北　侯友宜緊急召開應變會議

蔡英文對趙介佑涉毒案震怒？　吳怡農證實：她不生氣很奇怪

快訊／國防部：漢聲廣播電臺5樓庫房冒濃煙　值日官緊急撲火

趙介佑5年前涉毒現在才被開鍘　孫大千拋5問…疑冰山一角

諾富特餐廳1人確診...員工爆：供餐人員、檢疫客垃圾處理「使用同部電梯」

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

快訊／陳時中下週啟動防疫旅館總體檢　侯友宜撂重話：防疫沒在等時間的

焦糖哥哥加入民進黨　「受不了缺點就直接跟蔡英文說」

趙介佑姑姑趙心瑜請辭市黨部執行長　吳怡農：感謝她的體諒

2本土足跡遍佈北市！　餐廳、北捷、公車「緊急連夜消毒」

陳明文遭爆「助幫派探監」　葉毓蘭籲修法：有幫派身份者不准接見

2本土搭北捷、3班公車足跡遍布雙北　侯友宜緊急召開應變會議

蔡英文對趙介佑涉毒案震怒？　吳怡農證實：她不生氣很奇怪

快訊／國防部：漢聲廣播電臺5樓庫房冒濃煙　值日官緊急撲火

趙介佑5年前涉毒現在才被開鍘　孫大千拋5問…疑冰山一角

諾富特餐廳1人確診...員工爆：供餐人員、檢疫客垃圾處理「使用同部電梯」

黃鎮觀察學習李啟瑋　季後賽G2飆出本季最高分

確診者曾至北港快炒店用餐　客人看新聞嚇壞...不收退費快閃

家有賤狗！媽下車被牛頭㹴一腳「反鎖車外」　對峙30分鐘她投降了

砲轟王維中本季5轟並列第一　詹子賢：積極進攻

3百萬「高壓氧機」擺診所　高雄肝膽腸胃名醫展霸氣佛心

劉瑞琪86歲母腦膜炎臥床　生病後「不認人」：一天比一天辛苦

松山警之亂！局長喊「移送副所長」於心不忍…曝他穿拖鞋壓制黑衣人

西藏考古發現「千年黃金挖耳勺」　網驚：耳朵「鑲金」都沒它貴！

超幸運！花蓮女腦動脈瘤破裂出血獲救　醫曝：急症一半會死亡

土木承包不送燈具！師傅親吐「禁忌原因」不是為了錢　網喊長知識

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

政治熱門新聞

黃捷「只穿背心」深蹲！1.4萬粉絲看暈

辜寬敏怒辭資政：為了政權欺騙2300萬人

2本土足跡跨雙北　侯友宜臨增應變會議

2本土曾搭捷運、公車　北市：完成消毒

李義祥、趙介佑是2021年最知名「民進黨代表」

快訊／民進黨開臨時會　即刻開除趙介佑黨籍

台灣贈150台製氧機　今運抵印度

焦糖哥哥加入民進黨　「受不了缺點就直接跟蔡英文說」

陳時中2022選北市　綠營能主打「守護台灣戰隊」

趙介佑逃兵　北投區公所：已移送法辦

黃珊珊帶頭衝！黃瀞瑩還有這2人跟隨準備選議員

林右昌鐵馬拜媽祖　陳美鳳來相挺

羅智強力拚台北市長入場券　空軍轉陸戰直攻蔣萬安選區

諾富特員工爆：供餐人員、檢疫客垃圾處理「使用同部電梯」

更多熱門

相關新聞

蔡英文自稱中火減煤王...藍委揭數據嗆「好意思攬功」

蔡英文自稱中火減煤王...藍委揭數據嗆「好意思攬功」

針對總統蔡英文稱「任內中火減煤600萬公噸」，是中火運轉以來最大幅度的減煤，也是歷任總統最多。國民黨立委溫玉霞2日在臉書發文痛批蔡政府玩弄數字欺騙國民，因為台電歷年用煤噸數不僅「未減反增」，且扣掉中火用煤噸數後，可以發現「中火減少、其他（電廠）增加」的現象，直呼執政黨拿台中市長盧秀燕的政績說嘴，還好意思攬功說「是歷任總統最多」，實際上卻是用中火單一電廠的數字下降，掩蓋其他電廠燃煤增加的真相。

李義祥、趙介佑是2021年最知名「民進黨代表」

李義祥、趙介佑是2021年最知名「民進黨代表」

黃偉哲陪同總統蔡英文參與台南土城香科

黃偉哲陪同總統蔡英文參與台南土城香科

《經濟學人》示警台海危機　國民黨轟蔡英文

《經濟學人》示警台海危機　國民黨轟蔡英文

蔡英文總統南下台南參與「土城仔香」

蔡英文總統南下台南參與「土城仔香」

關鍵字：

焦糖哥哥蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

少了一個0！三星S21手機3000元有找　全國電子疑標錯價

泱泱IG帳號無預警被刪！

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

朋友妻進單身男帳篷！她目睹苦忍1個月：該說嗎？

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面