焦糖哥哥加入民進黨　「受不了缺點就直接跟蔡英文說」

▲陳嘉行與蔡英文合影。（圖／翻攝自Facebook／焦糖 陳嘉行）



記者黃巈禾／台北報導

親子台主持人出身的「焦糖哥哥」、本名陳嘉行，親綠立場眾所皆知，曾大慚不諱說「你們知道我就是1450啊」，更傳出準備投入2022台北市議員選舉。如今，他正式宣布加入民進黨，還鼓勵大家入黨。

陳嘉行2日在臉書表示，最近四項公投民調顯示民進黨在8月份將全面潰敗，2018年的夢魘再次降落，於是，很多支持者，其中不乏好朋友，火力全開對內狂轟民進黨，接著，又出現黨員犯罪的問題，讓不少支持者失望與憂心，這些情緒都是正常反應，民進黨得概括承受。

陳嘉行指出，除了焦慮、憤怒看不下去之外，其實可以直接改變民進黨內部結構與體質，台北市黨部主委吳怡農，上任後第一項改革，就是讓入黨滿一年的人就可以投票，直接決定民進黨的方向，這種劇烈的革新策略，目的是為了讓民進黨更茁壯，但同時得承受巨大壓力，若對民進黨有意見，受不了民進黨的缺點，那就直接坐在黨主席面前跟她說。

▲焦糖哥哥與吳怡農合影。（圖／翻攝自Facebook／焦糖 陳嘉行）



陳嘉行提到，很多人不清楚民進黨現任黨主席是誰，她就是總統蔡英文，817萬票投給總統的人，未必是民進黨支持者，也不必然支持民進黨，但現在總統就是民進黨主席，她之前就邀大家加入民進黨，不是為了她而是為了台灣。

陳嘉行列出蔡英文政績，如股票17000點、經濟成長率來到8.16%、貫徹非核家園、能源轉型發展綠電、離岸風電說到做到、台灣成為全世界防疫前段班、「Taiwan Can Help」在國際場合不絕於耳，今天外交部還送出大批防疫物資到印度。

陳嘉行更指出，年輕人及開明長輩都支持的「婚姻平權」，即便各種抹黑謠言讓民進黨在2018選舉潰敗，可是蔡英文扛起來了，即便沒有小黨支持，民進黨立委無懸念全力支持，連鄉民最愛罵的柯建銘都蓋同意票，結果三讀通過台灣成為名符其實的亞洲人權燈塔。

陳嘉行強調，上述這些只靠蔡英文辦不到，還得靠黨主席蔡英文才有可能，而可能能不能成為可能，更需要一起加入民進黨實際付出行動實踐理念。

對於8月28日四項公投，陳嘉行說，自己個性是，看起來穩輸的局越想要贏，所以，麻煩大家，這四個月先暫時放下小確幸的生活，一起來宣傳「四個不同意」，「很抱歉，現實狀況中，我們無法永遠靠別人負重前行來歲月靜好。此時此刻，小英總統需要大家幫忙——加入民進黨，讓民進黨成為更好的民進黨，更要幫忙宣傳「公投四個不同意 台灣再贏一世紀」。

陳嘉行強調，過去也想置身事外，現在，以民進黨新進黨員身分，邀請大家加入民進黨，一起來做，5月20日前記得入黨，明年就能對黨內決策投票，「看不了長文的，我就問不爽民進黨表現，你要不要直接改變民進黨？」