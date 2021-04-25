日月潭浮出「清道光23年墓碑」遺跡　文化局回應了：會劃定保護區

▲清朝年代的墓碑（圖／日月潭一等高提供）



記者董美琪／綜合報導

日月潭因近來乾旱缺水，陸續「浮出」水下遺跡，例如275年前清乾隆墓碑，甚至還有遊客遺失的iPhone，近日又在伊達邵碼頭附近、土亭仔燈塔下方，發現一塊清朝道光23年的墓碑，距今有178年。對此，南投縣文化局表示，若具文資價值，就會設告示牌，並劃設保護區。

▲清朝道光23年的墓碑。（圖／日月潭一等高提供）

「日月潭一等高」臉書粉專指出，最近遊湖時，發現有一塊道光23年的墓碑，當地居民指出，該墓碑在清明節就浮出了，從外觀保存完整來看，推測後代子孫未幫祖先撿骨遷葬，地下恐留有骨骸。

▼須搭船才可抵達岸邊。（圖／日月潭一等高提供）



根據《自由時報》報導，文化局指出，先前發現275年前乾隆年墓碑，已經提報文資局，針對清道光23年這塊墓碑也會比照辦理，若真是清代古物，將會設告示牌，劃定保護區，即使之後水位回復，民眾仍可由告示牌了解歷史。倘若劃定保護區，未來日月潭區相關興辦事業就要避開保護區，避免影響水下文物，文化局將全力保護，避免干擾到先人。

▼日月潭缺水空拍。（圖／記者林振民攝）



▼4月也曾意外發現275年前墓碑。（圖／日月潭一等高授權提供）



▲▼日月潭底撿到手機iPhone 11，泡水2個月竟還能開機。（圖／東森新聞）



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