老天哭了！「雨下對地方」日月潭連雨送20萬噸　全台水庫進帳62萬噸

▲日月潭連日降雨，居民超感動。（圖／民眾提供）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局觀測，27日西半部地區因熱力作用，午後熱對流有顯著降雨，出現局部短暫雷陣雨，尤其日月潭近日數度下雨，居民聽見雨聲開心歡呼。水利署副署長王藝峰指出，「今天雨有下對地方」，石門、寶山、寶二、日月潭以及霧社水庫都有進帳，截至下午4時止，估計帶來62萬噸水量；水利署也同時燃放增雨焰劑，盼多留一些雨量挹注水庫集水區。

氣象局表示，27日受中層水氣移入影響，全台雲量偏多且帶來降雨，尤其南部沿海地區及西半部近山區雨勢較大，只是因為雲系移動速度快，降雨累積量較少。王藝峰表示，這波雨「來得及時」，而且有下對地方，下在水庫集水區內，包括正在限水的中部地區，替日月潭與霧社水庫帶來近20萬噸水量，進帳最多。

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▲▼增雨焰劑燃放留雨！這波雨勢日月潭、霧社進帳最多。（圖／翻攝自YouTube／雲品溫泉酒店、水利署）



水利署統計，截至27日下午4時止，雨水為全台帶來約62萬噸水量，其中高屏溪流量回升到每秒5.6立方公尺，除了日月潭、霧社進帳20萬噸，翡翠水庫、石門水庫和南化水庫各有10萬噸，曾文與烏山頭水庫入帳8萬噸，其次新竹寶山、寶二、蘭潭以及仁義潭水庫則各有2萬噸水挹注。

為了利用降雨雲系多留一些雨量挹注水庫集水區，水利署下午經研判有增雨作業機會，即刻通知各地水庫地面人工增雨作業小組，並於下午3時20分完成整備，於3時40分燃放增雨焰劑。

然而中南部水情仍然吃緊，目前寶二水庫蓄水率4.7%、永和山4.6%、明德9.1%、鯉魚潭5.2%、德基為3.6%、霧社9.0%、白河0%、曾文8.9%，均低於10%。

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